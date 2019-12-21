Beypazarı Şoförler Odası Başkanı Ercan'dan sürücülere kış uyarısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Beypazarı Şoförler Odası Başkanı Ercan'dan sürücülere kış uyarısı - Son Dakika

Beypazarı Şoförler Odası Başkanı Ercan'dan sürücülere kış uyarısı

6 saat önce

Beypazarı Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Ömer Ercan, kış şartlarında sürücülerin çok daha dikkatli olmaları gerektiğini söyledi.

Beypazarı Şoförler Odası Başkanı Ercan'dan sürücülere kış uyarısı, System.String[]

Beypazarı Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Ömer Ercan, kış şartlarında sürücülerin çok daha dikkatli olmaları gerektiğini söyledi.

Ömer Ercan, yaptığı açıklamada, trafik kurallarına uyulmasının, sürücü ve yolcu güvenliği açısından önemine işaret etti.

Trafikte, "eğitim, denetim, altyapı ve acil yardım"dan oluşan güvenli sistem yaklaşımının benimsenmesinin gerekli olduğunu kaydeden Ercan, şunları söyledi:

"İçinde bulunduğumuz mevsim itibariyle, yollarda sürücülerimiz zaman zaman zor anlar yaşamaktadırlar. Yollarda kar, gizli buzlanma olabiliyor. Bugünlerde olduğu gibi, yoğun sis olabiliyor ve görüş mesafesi daralıyor. Bu nedenle sürücülerimiz çok dikkatli olsunlar. Mutlaka kurallara uysunlar. Evde bekleyenleri olduğunu hiçbir zaman unutmasınlar."

Beypazarı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 12:04 Kaynak: AA
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