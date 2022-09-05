Bu konuda önlem alınmasını istediklerini ifade eden Ercan, "Can güvenliği açısından önlem alınsın istiyoruz. Tehlike arz eden alanlara tel ızgara yapılarak, kayaların düşmesi bir şekilde engellenebilir." dedi.

Ercan, Beypazarı-Kıbrıscık kara yolunun çok yüksek kayaların olduğu vadiden geçtiğini belirterek, her an kaya düşme tehlikesi bulunduğunu söyledi.

Kaynak: AA

Ömer Ercan, Beypazarı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Beypazarı Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Ercan'dan kaya düşme riskine karşı uyarı - Son Dakika

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