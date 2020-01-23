Beypazarı Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Sağlam, kurslarda incelemelerde bulundu - Son Dakika

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Beypazarı Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Sağlam, kurslarda incelemelerde bulundu
6 saat önce
Beypazarı Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Serkan Sağlam, Nallıhan ilçesinde kaymakamlık ve Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "ADEM" projesi kapsamındaki kurslarda incelemelerde bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 12:04 Kaynak: AA
Beypazarı Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Serkan Sağlam, Nallıhan ilçesinde kaymakamlık ve Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "ADEM" projesi kapsamındaki kurslarda incelemelerde bulundu.
Sağlam, dokuma, kuaförlük. çocuk bakımı, örgü, iğne oyası gibi dört farklı mekanda açılan kursları ziyaret ederek, çalışmalarla ilgili ilgililerden bilgi aldı.
ADEM projesinin Türkiye'ye örnek olduğunu ifade eden Sağlam, projenin devletin insanına ne kadar önem verdiğinin göstergesi olduğunu aktardı.
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