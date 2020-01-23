Beypazarı Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Sağlam'dan Kore gazisine ziyaret - Son Dakika

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Beypazarı Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Sağlam'dan Kore gazisine ziyaret
6 saat önce
Beypazarı Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Serkan Sağlam, Nallıhan ilçesinde yaşayan Kore gazisi Ahmet İlgün'ü ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 01:26 Kaynak: AA
Beypazarı Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Serkan Sağlam, Nallıhan ilçesinde yaşayan Kore gazisi Ahmet İlgün'ü ziyaret etti.
Sağlam, çeşitli ziyaretlerde bulunmak için gittiği Nallıhan'da, 93 yaşındaki İlgün'le bir araya geldi.
Müdürlük olarak yaptıkları çalışmalar neticesinde Beypazarı, Güdül ve Nallıhan ilçelerinde, Kore gazileri başta olmak üzere, 1974 Kıbrıs Barış Harekatı ve Güneydoğu gazilerinin tamamını belirlediklerini söyledi.
Gazi İlgün'e de bu kapsamda ziyarette bulunduklarını belirten Sağlam, "Kore gazilerimize sahip çıkacağız." ifadesini kullandı.
İlgün de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
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