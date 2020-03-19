Beypazarı SYDV evlere yemek servisini başlattı - Son Dakika

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Beypazarı SYDV evlere yemek servisini başlattı
6 saat önce
Beypazarı Kaymakamlığı Sosyal yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV), yeni tip koronavirüs dolayısıyla evlere yemek servisi başlatma kararı aldı.
Beypazarı Kaymakamlığı Sosyal yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV), yeni tip koronavirüs dolayısıyla evlere yemek servisi başlatma kararı aldı.
Beypazarı SYDV, yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında aşevinde yemek yenmesini nedeniyle yemekleri evlere götürüyor.
Yemekler, sefer tasları ile 3 çeşit olarak 2 öğünlük halinde evlere ekmekle birlikte teslim ediliyor.
Bu kapsamda ilçede SYDV'nin 490 eve yemek götürdüğü bildirildi.
Evlere yemeklerin tesliminde hijyen şartlarına dikkat edilirken, ekipler maske, eldiven ve bone takarak yemekleri teslim ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 01:18 Kaynak: AA
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