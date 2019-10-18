Son Dakika Haberleri: Beypazarı Tarih ve Kültür Derneği'nden ziyaret
Son Dakika Güncel Beypazarı Tarih ve Kültür Derneği'nden ziyaret

Beypazarı Tarih ve Kültür Derneği'nden ziyaret

1 saat önce

Beypazarı ilçesinde bir süre önce kuruluşunu tamamlayan "Beypazarı Kültür ve Turizm Derneği" ziyaretlere başladı.

Beypazarı Tarih ve Kültür Derneği'nden ziyaret, System.String[]

Beypazarı ilçesinde bir süre önce kuruluşunu tamamlayan "Beypazarı Kültür ve Turizm Derneği" ziyaretlere başladı.

Derneğin kurucu başkanı İhsan Okyay başkanlığında, yönetim kurulu üyeleri, Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Zafer Poyraz'ı ziyaret etti.

Poyraz, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Dernekle işbirliği içinde çalışacağız. Elbirliği içinde ilçemizin kültürü, tarihi, turizmi ve diğer konularında istişarelerde bulunarak, güzel ve kalıcı şeylerin oryaya çıkmasını sağlamaya çalışacağız." dedi.

Beypazarı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 06:00 Kaynak: AA
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