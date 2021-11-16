Beypazarı Tarım ve Orman İl Müdürü Büyükhan'dan Ziraat Odasına ziyaret - Son Dakika

Beypazarı Tarım ve Orman İl Müdürü Adem Büyükhan, Ziraat Odasına ziyarette bulundu.

Büyükhan, istişarelerde bulunmak üzere ilçedeki tarım kuruluşlarına ziyaretleri sürdürüyor.

Ziraat Odası Başkanı Mustafa Ateş ile görüşen Büyükhan, birlikte tarla ziyaretleri yapma kararı aldı.

Beypazarı'nın verimli topraklara ve tarım arazilerine sahip olduğunu dile getiren Ateş, ilçenin tarım potansiyeli ile ilgili Büyükhan'a bilgi verdi.