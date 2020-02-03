Beypazarı Tarım ve Orman Müdürlüğünce ağaçlara aşılama yapılacak - Son Dakika

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Beypazarı Tarım ve Orman Müdürlüğünce ağaçlara aşılama yapılacak
6 saat önce
Beypazarı Tarım ve Orman Müdürlüğünce ilçedeki ağaçlara aşılama yapılacak.
Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 07:20 Kaynak: AA
Beypazarı Tarım ve Orman Müdürlüğünce ilçedeki ağaçlara aşılama yapılacak.
Karaşar Yardımlaşma ve Kültür Derneği ahlat ve armut ağaçlarının aşılanması talebini Beypazarı Tarım ve Orman Müdürlüğüne iletti.
Talebin uygun bulunduğu Karaşar Mahallesi'ndeki ahlat ve armut ağaçlarının aşılanacağı belirtildi.
Karaşar Mahallesi Muhtarı Paşa Mehmet Gürlek, AA muhabirine Beypazarı Tarım ve Orman Müdürlüğüne teşekkür ederek, Karaşar Mahallesi'nin meyveciliğin merkezi konumuna geleceğini söyledi.
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