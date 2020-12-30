Beypazarı Ticaret Odası Başkanı Göçmen, Kaymakam Ayca'yı ziyaret etti - Son Dakika

Beypazarı Ticaret Odası Başkanı Ahmet Göçmen, Kaymakam Temel Ayca'yı ziyaret ederek, yeni Kaymakamlık binasının hayırlı olmasını diledi.

Kaymakam Temel Ayca, Göçmen ve beraberindeki yönetim kurulu üyelerine ziyaretleri dolayısıyla teşekkür etti.

İlçeye güzel bir Kaymakamlık binası kazandırdıklarını belirten Ayca, emeği geçenlere teşekkür etti.

Göçmen ise yeni tip koronavirüsü atlatan Ayca'ya geçmiş olsun dileklerini iletti.