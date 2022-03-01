Beypazarı trekking tutkunlarına ev sahipliği yapıyor - Son Dakika
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Beypazarı trekking tutkunlarına ev sahipliği yapıyor

01.03.2022 15:26
Beypazarı trekking tutkunlarına ev sahipliği yapıyor

Beypazarı ilçesi, trekking etkinliklerine ev sahipliği yapıyor.

Beypazarı ilçesi, trekking etkinliklerine ev sahipliği yapıyor.

Kelebek ve İnözü vadileri, trekking sporuyla ilgilenlerin tercih ettiği mekanların başında geliyor. Kelebek Vadisi'nden başlayan, Sabagoz Vadisi ve Kozalan Mahallesi boyunca devam eden yürüyüşler, Geyikpınar Mahallesi güzergahını takiben İnözü Vadisi'nde tamamlanıyor,

Beraberindeki grupla Beypazarı'nda yürüyüş yapan Celalettin Çabuk, yürüyüş için bölgede muhteşem güzellikteki vadilerde yürüyüş yaptıklarını söyledi.

Yürüyüş grupları olarak Ankara'dan geldiklerini belirten Celalettin Çabuk, "Ankara'daki birçok arkadaşımız burayı tavsiye ediyor. Biz de tavsiye ediyoruz. Burada yıllardır yürüyüş yapıyoruz ve çok sevdiğimiz bir yer. Kelebek Vadisi olsun, Sabagoz Vadisi olsun, İnözü Vadisi olsun, görülmeye değer yerler. Herkese tavsiye ediyorum. Gelip buradaki bu güzellikler arasında doğayla baş başa yürüyüş yapsınlar." dedi.

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Kelebek Vadisi, Beypazarı, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Beypazarı trekking tutkunlarına ev sahipliği yapıyor - Son Dakika


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