Beypazarı ve çevresinde kar devam ediyor - Son Dakika

Ankara'nın Beypazarı ilçesi ve çevresinde kar etkili oluyor.
Kapalı kırsal mahalle yolu bulunmayan ilçede, Karayolları 43. Şube Şefliği ekipleri Ayaş ilçesi ile Ankara kent merkezi arasında ulaşımı sağlayan kara yolunda kar temizleme çalışması yaptı.
Ekipler, Beypazarı ile Ankara'nın Güdül, Eskişehir'in Mihalıççık, Bolu'nun Kıbrıscık ilçeleri arasında ulaşımın sağlandığı yollarda karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: AA
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