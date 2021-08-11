Enerjisa Başkent Beypazarı Operasyon Merkezi Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, trafo merkezlerinde ve enerji iletim hatlarında yapılacak bakım, onarım ve iyileştirme çalışması nedeniyle 12 Ağustos 2021 Perşembe günü Güdül ilçesine bağlı Tahtacıörencik Mahallesi'ne 09.30-17.30 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.

Ankara 'nın Beypazarı ve Güdül ilçelerindeki bazı mahallelere yarın elektrik verilemeyecek.

Son Dakika › Güncel › Beypazarı ve Güdül'de bazı mahallelerde elektrik kesintisi yaşanacak - Son Dakika

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