Beypazarı ve Güdül ilçelerinde polis ekipleri, evlerden yaşanan hırsızlık olaylarının şüphelilerinin yakalanması için çalışma başlattı.
Beypazarı'nın Macun Mahallesi'nde T.Ş'nin, Güdül'ün Yenimahallle Mahallesi'nde de S.B'nin evinden bakır kaplar, tencere, sini, güğüm, kazan ve benzeri eşyaları çalındı.
Polis ekiplerinin, yapılan şikayetler üzerine şüphelilerin yakalanması için araştırmalara başladığı bildirildi.
Ekiplerin bölgedeki güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemeye aldığı öğrenildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Beypazarı ve Güdül'deki hırsızlık olaylarının şüphelileri aranıyor - Son Dakika