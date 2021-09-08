Beypazarı ve Nallıhan'da elektrik kesintisi - Son Dakika

Ankara'nın Beypazarı ve Nallıhan ilçelerinin bazı bölgelerinde yarın elektrik kesintisi uygulanacak.

Enerjisa Başkent Elektrik Beypazarı Operasyon Merkezi Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, arıza, onarım, bakım ve yatırım tesislerinin devreye alınması ve "planlı bakım ve iyileştirme" çalışması gerçekleştirilecek.

Buna göre, yarın 09.30-17.30 saatlerinde Beypazarı ilçesinin Sarıağıl Mahallesi'ne, 09.00-17.00 saatlerinde ise Nallıhan ilçesinin Ozan ve Epçeler mahallelerine elektrik verilemeyecek.