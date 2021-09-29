Beypazarı ve Nallıhan'da elektrik kesintisi uygulanacak - Son Dakika

Ankara'nın Nallıhan ve Beypazarı ilçelerinde bazı mahallelerde yarın bir süre elektrik kesintisi uygulanacak.

Enerjisa Başkent Elektrik Beypazarı Operasyon Merkezi Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Beypazarı ilçesine bağlı Tahirler Mahallesi'ne 09.30-14.00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.

Nallıhan ilçesine bağlı Ozan Mahallesi'nde ise 10.00-17.30 saatleri arasında onarım ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacak.