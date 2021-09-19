Öntaş, tüm gazilere sağlıklı günler dilerken, Ahirete intikal edenlere de dua gönderdiklerini söyledi.

Buradaki törenin ardından Başkan İsmail Öntaş, Ayhan Sümer Kültür Merkezi'nde gazilerle öğle yemeğinde bir araya geldi.

Nallıhan Cumhuriyet Meydanı 'ndaki törende, Beypazarı Kaymakamı ve Nallıhan Kaymakam Vekili Oktay Erdoğan ve Belediye Başkanı İsmail Öntaş , Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Törene, İlçe Emniyet Müdürü Metin Demirci , Jandarma Komutanı Yüzbaşı Haluk Muharrem Uzun ve gaziler katıldı.

Kaymakam Oktay Erdoğan , Belediye Başkanı Tuncer Kaplan ve Muharip Gaziler Derneği Başkanı Ali Yalçınkaya, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Beypazarı'nda 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndaki tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Son Dakika › Güncel › Beypazarı ve Nallıhan'da Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi - Son Dakika

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