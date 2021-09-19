Beypazarı ve Nallıhan'da Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi - Son Dakika

Ankara'nın Beypazarı ve Nallıhan ilçelerinde, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.
Beypazarı'nda 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndaki tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Kaymakam Oktay Erdoğan, Belediye Başkanı Tuncer Kaplan ve Muharip Gaziler Derneği Başkanı Ali Yalçınkaya, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Törene, İlçe Emniyet Müdürü Metin Demirci, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Haluk Muharrem Uzun ve gaziler katıldı.
Nallıhan
Nallıhan Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende, Beypazarı Kaymakamı ve Nallıhan Kaymakam Vekili Oktay Erdoğan ve Belediye Başkanı İsmail Öntaş, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.
Buradaki törenin ardından Başkan İsmail Öntaş, Ayhan Sümer Kültür Merkezi'nde gazilerle öğle yemeğinde bir araya geldi.
Öntaş, tüm gazilere sağlıklı günler dilerken, Ahirete intikal edenlere de dua gönderdiklerini söyledi.
Kaynak: AA
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