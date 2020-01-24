Beypazarı ve Nallıhan'da uyuşturucuyla mücadele toplantısı - Son Dakika

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Beypazarı ve Nallıhan'da uyuşturucuyla mücadele toplantısı
6 saat önce
Beypazarı ve Nallıhan ilçelerinde "Uyuşturucu ve Madde Bağımlılığı ile Mücadele" toplantısı yapıldıBeypazarı Kaymakamlığı binasında Kaymakam Temel Ayca başkanlığında düzenlenen toplantıya Cumhuriyet Savcısı Enes Mirza Doğan, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Ali Yurtsever, İlçe Jandarma Komutanı...
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 01:16 Kaynak: AA
Beypazarı ve Nallıhan ilçelerinde "Uyuşturucu ve Madde Bağımlılığı ile Mücadele" toplantısı yapıldı
Beypazarı Kaymakamlığı binasında Kaymakam Temel Ayca başkanlığında düzenlenen toplantıya Cumhuriyet Savcısı Enes Mirza Doğan, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Ali Yurtsever, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Haluk Muharrem Uzun, Milli Eğitim Müdürü Hürrem Dursun, İlçe Sağlık Müdürü Kerem Zeki Fikret ve diğer ilgililer katıldı.
Toplantıda sunum yapan Fikret, ilçede uyuşturucu bağımlılığında 2019'da önceki yıla göre yüzde 15 düşüş olduğunu ifade etti.
Kaymakam Ayca, daha sonra vekaleten baktığı Nallıhan ilçesine giderek burada da aynı toplantıya katıldı.
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