Son Dakika Haberleri: Beypazarı ve Nallıhan müftülüklerinden Kur'an kursu
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Beypazarı ve Nallıhan müftülüklerinden Kur'an kursu

6 saat önce

Ankara'nın Beypazarı ve Nallıhan müftülüklerince Kur'an kursu açıldı.

Beypazarı ve Nallıhan müftülüklerinden Kur'an kursu, System.String[]

Ankara'nın Beypazarı ve Nallıhan müftülüklerince Kur'an kursu açıldı.

Beypazarı Müftülüğünce Ayvaşık Mahallesindeki Osmangazi Camisinin alt katında yetişkinlere yönelik kurs açarken, Nallıhan Müftülüğünce de Çayırhan Mahallesi Merkez Camisi yanında bulunan alanda Kur'an kursunun açılışı yapıldı.

Büyük ilgi gören kursların sayısının artırılmasının hedeflendiği belirtildi.

Osmangazi, Beypazarı, Nallıhan, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 05:26 Kaynak: AA
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