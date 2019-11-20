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Beypazarı ve Nallıhan müftülüklerinden Kur'an kursu
6 saat önce
Ankara'nın Beypazarı ve Nallıhan müftülüklerince Kur'an kursu açıldı.
Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 05:26 Kaynak: AA
Ankara'nın Beypazarı ve Nallıhan müftülüklerince Kur'an kursu açıldı.
Beypazarı Müftülüğünce Ayvaşık Mahallesindeki Osmangazi Camisinin alt katında yetişkinlere yönelik kurs açarken, Nallıhan Müftülüğünce de Çayırhan Mahallesi Merkez Camisi yanında bulunan alanda Kur'an kursunun açılışı yapıldı.
Büyük ilgi gören kursların sayısının artırılmasının hedeflendiği belirtildi.
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