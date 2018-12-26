Beypazarı ve Pursaklar'da Karla Mücadele Çalışması

Beypazarı
ve Pursaklar Belediyesi
ekipleri, yoğun kar yağışıyla birlikte çalışma başlattı.
Beypazarı Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Fen İşleri Müdürülüğü ekiplerince, mahallelerde yolların ulaşıma açık tutulması yönündeki çalışmaların sabaha kadar sürdürüldüğü bildirdi.
Karla mücadele ve tuzlama çalışmalarının aralıksız olarak sürdürüldüğü belirtilen açıklamada, kapalı bulunan mahalle yollarında yeniden ulaşımın sağlandığı kaydedildi.
Açıklamada, yolların ulaşıma açık tutulması için, bazı bölgelerde iş makinelerinin ve ekiplerin hazır bekletildiği aktarıldı.
Pursaklar Belediyesi ekipleri de kar yağışından dolayı olumsuzluklar yaşanmaması için ilçede tuzlama ve kar küreme çalışmalarına devam ediyor.
Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin
, yaptığı yazılı açıklamada, ekiplerin hazır bulunduğunu belirterek, "Her geçen yıl araç filomuzu güçlendirdik. Kış mevsimine hazırız. Ekiplerimiz gece gündüz demeden çalışıyor. Sürücülerimizden de ricamız, lütfen kış lastiği olmadan trafiğe çıkmasınlar, gizli buzlanmaya dikkat etsinler." dedi.
Çetin, ayrıca kaldırımlardaki karların temizlenmesi noktasında belediye ekiplerine yardım eden esnafa da teşekkür etti.