Beypazarı Ziraat Odası Başkanı Ateş'ten açıklama - Son Dakika

Beypazarı Ziraat Odası Başkanı Mustafa Ateş, çiftçilerin Ziraat Bankası'na olan borçlarının, şimdiye kadar yapılandırma yapılan faiz oranlarının düşürülmesini istedi.

Ateş, üretim süreçlerinin kimi ürünlerde 3, kimi ürünlerde 8 ayı bulduğunu anımsatarak, "Sadece Mayıs ve Haziran ayına erteleme gelmesi, o ayların dışında vadesi gelen ve vadesi geçmiş borçlarını ödemeleri çiftçileri üzdü." dedi.

Mustafa Ateş, çiftçilerin Ziraat Bankası'na olan borçlarının, şimdiye kadar yapılandırma yapılan faiz oranlarının düşürülmesini ve yeni yapılandırmanın süspansiyonlu faiz oranıyla yapılmasını istediklerini belirtti.

Ülkenin ve çiftçinin içinde bulunduğu durumu iyi bildiklerini ifade eden Ateş, Ziraat Odası olarak çiftçilerin sorunlarını ve isteklerini her platformda dile getireceklerini kaydetti.