Beypazarı Ziraat Odası Başkanı Mustafa Ateş: İşçiler, ıspanak toplarken büyük ihtimalle...

Beypazarı Ziraat Odası Başkanı Mustafa Ateş, İstanbul ve Tekirdağ'da onlarca vatandaşın zehirlenmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Ispanak tarlasının bir kenarında yabancı otlar var. Kenardaki otlardan karışmış, içinde de tek tük çıkmış. İşçiler bunu toplarken büyük ihtimalle karıştırmış" dedi.

İstanbul ve Tekirdağ'da bazı kişilerin ıspanak yemesinin ardından zehirlenme şüphesiyle hastanelere başvurdu. İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, yaptığı açıklamada "Zehirlenmeye ıspanaklara karışan yabancı otların neden olduğu analizlerle ortaya çıkmıştır" açıklamasında bulundu. Bunun üzerine Beypazarı Ziraat Odası Başkanı Mustafa Ateş, yaptığı açıklamada söz konusu ıspanağın Beypazarı'nda üretilen ıspanağa karışmış yabancı otlardan kaynaklamış olabileceğini söyledi. Ateş, tarlanın kenarında bulunan yabancı otların, işçiler tarafından yanlışlıkla karıştırılmış olabileceğini söyleyerek, "Buradan 15 bin ton civarında ıspanak yapılmış. Tarlanın ufak bir kenarında yabancı otlar var. Kenardaki otlardan karışmış, içinde de tek tük çıkmış. İşçiler bunu toplarken büyük ihtimalle karıştırmış. Buradan 15 bin ton ıspanak gönderilmiş. Yabancı otlar sadece 150 - 200 kilo civarında ıspanağa karışmış. Ispanağın genelinde böyle bir ot yok, onlarla zaten normalde mücade ediyoruz" dedi.