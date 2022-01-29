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Beypazarı Ziraat Odası Başkanı Mustafa Ateş havuç hasadına katıldı - Son Dakika

Beypazarı Ziraat Odası Başkanı Mustafa Ateş havuç hasadına katıldı

29.01.2022 14:44
Beypazarı Ziraat Odası Başkanı Mustafa Ateş havuç hasadına katıldı

Beypazarı Ziraat Odası Başkanı Mustafa Ateş, havuç hasat eden üreticileri tarlada ziyaret etti.

Beypazarı Ziraat Odası Başkanı Mustafa Ateş, havuç hasat eden üreticileri tarlada ziyaret etti.

Ateş, ziyarette yaptığı konuşmada, çetin geçen kış şartlarına rağmen Türkiye havuç üretiminin yaklaşık yarısını karşılamaya çalıştıklarını söyledi.

Girdi maliyetlerinin yükseldiğini dile getiren Ateş, "Çiftçimiz gerçekten zor şartlarda üretim yapıyor. Beypazarı, havuç üretiminde Türkiye'de 2. sırada. Tarlada bulunan havucun üzeri naylon çadırlarla kapatılarak donmaması sağlanıyor. Ertesi gün de toplanıp yıkanarak paketleniyor, tüketiciye ve pazarlara ulaştırılıyor." dedi.

Beypazarı ilçesinde her mevsim tarımın yapıldığına değinen Ateş, şunları kaydetti:

"Beypazarı ilçesinde 21 bin ile 25 bin hektar alanda havuç üretimi yapılmaktadır. Bu alanda 126 bin ila 130 bin ton havuç hasat ediliyor. İrili ufaklı 50 dolayında havuç yıkama ve paketleme tesisi bulunuyor. Havuç, şu an 2,5-3 liradan satılıyor. Çiftçi kazanıyor dersek yalan söylemiş oluruz."

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Mustafa Ateş, Ziraat Odası, Beypazarı, Havuç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Beypazarı Ziraat Odası Başkanı Mustafa Ateş havuç hasadına katıldı - Son Dakika
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