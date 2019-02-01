Son Dakika Haberleri: Beypazarı Ziraat Odası Olağan Genel Kurulu Yapıldı

Beypazarı Ziraat Odası Olağan Genel Kurulu Yapıldı

1 saat önce

Beypazarı Ziraat Odası Başkanlığı olağan genel kurulunda Mustafa Ateş yeniden başkan seçildi.

Beypazarı Ziraat Odası Olağan Genel Kurulu Yapıldı, System.String[]
Beypazarı Ziraat Odası Başkanlığı olağan genel kurulunda Mustafa Ateş yeniden başkan seçildi.

Halk evinde yapılan olağan genel ve iki listenin yarıştığı genel kurulda, mevcut başkan Ateş, güven tazeledi.

Ateş, salona hitaben yaptığı konuşmasında, tüm delegelere teşekkür ederek, bugüne kadar titizlikle sürdürdüğü görevini bundan sonra da aynı hassasiyetle yürüteceğini söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 06:33 Kaynak: AA

Mustafa Ateş, Beypazarı, Güncel
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