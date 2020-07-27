Beypazarı Ziraat Odasından tarlalarda biçerdöver denetimleri

Hububat hasadına devam edilen Ankara'nın Beypazarı ilçesinde Ziraat Odasınca biçerdöver denetimleri sürüyor.

Beypazarı Ziraat Odası Başkanı Mustafa Ateş, AA muhabirine, bu yıl 329 bin 496 dekar alana hububat ekildiğini söyledi.

Bunun 183 bin 197 dekarının buğday, 14 bin 70 hektarının sulu alanda buğday, 122 bin 879 dekarının arpa ve 9 bin 350 dekarının sulu alanda arpadan oluştuğunu aktaran Ateş, bu sene sulu alanda yapılan buğday hasadından dönüm başına 550-700 kilogram ürün beklediklerini dile getirdi.

Kuru alanda ekilen buğdaydan dönüm başına 300-350 kilogram, kuru alanda arpadan dönüm başına 250-350 kilogram, sulu alanda arpa üretiminden de dönüm başına 350-400 kilogram ürün beklediklerini anlatan Ateş, "Bazı bölgelerde, yağmurlardan kaynaklanan hasarlar nedeniyle verim düştü ama ortalama olarak verim iyi çiftçimizde memnun. Allah başka keder vermesin. Tarlalarda biçerdöver kontrollerimizi de aksatmadan sürdürüyoruz." dedi.