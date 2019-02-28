Beypazarlı Öğrenciler Romanya Yolcusu

Ankara Üniversitesi Beypazarı Meslek Yüksekokulu, kuyumculuk ve takı tasarımı, moda tasarımı, ayakkabı tasarım ve üretimi bölümlerinin gerçekleştirdiği defilelere, bu yıl da "Ankara Rüzgarı" defilesiyle Romanya'da devam etmeyi planlıyor.

Ankara Üniversitesi Beypazarı Meslek Yüksekokulu, kuyumculuk ve takı tasarımı, moda tasarımı, ayakkabı tasarım ve üretimi bölümlerinin gerçekleştirdiği defilelere, bu yıl da "Ankara Rüzgarı" defilesiyle Romanya'da devam etmeyi planlıyor.



Defilede, Beypazarı, Çubuk, Kızılcahamam, Çamlıdere, Polatlı ve diğer Ankara ilçelerinin el sanatları ile kültürel ögelerinden esinlenilerek tasarlanan ayakkabı, takı ve giysiler sergilenecek.



Tasarımları gerçekleşen defilenin üretim aşaması da hızla devam ediyor. İlk tanıtımı Romanya'da gerçekleşecek olan defilenin amacının geçmişten günümüze topraklarımızda yer alan kültürümüzü takı, moda ve ayakkabı tasarımlarına yansıtarak uluslararası boyuta taşımak olduğu kaydedildi.



Beypazarı Meslek Yüksekokulu'nda tasarım bölümlerinde üretilen ürünlerin tanıtımının önemini vurgulayan yüksekokul müdürü Prof. Dr. Timur Gültekin, "Akademisyen ve öğrencilerimizin bin bir emek ve özveriyle ürettiği, özgün tasarım ürünlerimizle, gelenekten geleceğe sanat ve kültür köprüsü oluşturarak hayalleri gerçeğe dönüştürüyoruz. Kültürümüzü gelecek nesillere aktarma hedefiyle uluslararası niteliğe taşımaya karar verdik." dedi.

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