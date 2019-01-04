Son Dakika Haberleri: Beypazarlı Öğrencinin Başarısı

Beypazarlı Öğrencinin Başarısı

19 dakika önce

Beypazarı Şehit Mehmet Çifçi İmam Hatip Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Efe Kaşak, "Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma" yarışmasında Ankara Bölge birincisi oldu.

Beypazarlı Öğrencinin Başarısı, System.String[]
Beypazarı Şehit Mehmet Çifçi İmam Hatip Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Efe Kaşak, "Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma" yarışmasında Ankara Bölge birincisi oldu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen ve 13 İmam Hatip Ortaokulundan öğrencilerin katıldığı yarışmada Kaşak, birinciliği kazandı.

Okul Müdürü Ahmet Tok, öğrencileri Kaşak'ı başarısından dolayı tebrik etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 01:36 Kaynak: AA

EFE, Beypazarı, Güncel
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