Beypiliç Boluspor-Adana Demirspor maçının ardından

TFF 1. Lig'in 19. haftasında konuk ettiği Adana Demirspor'a 2-1 yenilen Beypiliç Boluspor'un teknik direktörü Reha Erginer, aralarına katılacak yeni transferlerle toparlanacaklarına inandığını söyledi.

Erginer, Bolu Atatürk Stadı'ndaki müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında, geçen haftaki ilk 11'den 6 farklı oyuncuyla mücadele ettikleri maçın ilk yarısında daha iyi performans sergileyip, birkaç gol pozisyonu bulduklarını dile getirdi.

Adana Demirspor'un da kaliteli bir takım olduğunu belirten Erginer, "Böyle takımlarla oynarken özellikle girdiğiniz pozisyonları değerlendirmeniz lazım. Rakibimiz ilk girdiği pozisyonu gole çevirdi." ifadelerini kullandı.

Mağlubiyetin üzücü olduğunu aktaran Erginer, "Çok da karamsarlığa kapılmamak lazım. Transfer dönemini de iyi geçirdiğimizi düşünüyorum. Kulübün içinde bulunduğu şartları ve pandemi dönemini de düşünürsek, yönetimimiz bize ciddi transferler yaptı. Bugün ya da yarın bir veya iki transfer daha aramıza katılacak. Biz de bu adaptasyon sürecini kısaltarak, ilk yarıdaki oyunumuzu daha geniş sürelere yayarak, iyi bir Boluspor izlettirmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Dumlupınar: "Daha iyi günler yaşayacağız"

Adana Demirspor Teknik Direktörü Cüneyt Dumlupınar, kazandıkları için mutlu olduklarını kaydetti.

Maçın tamamında hakimiyetin kendilerinde olduğunu söyleyen Dumlupınar, "Birçok pozisyonumuz vardı. Sadece üzüntüm, son dakikalarda bize yakışmayan bir gol yedik. Kalemizi gole kapamak, 2-0 kazanmak, 2-1 kazanmaktan daha önemliydi benim için. Bugünkü galibiyet bizim için galibiyetten çok çok fazlasıydı. Üç puandan gerçekten daha fazlasıydı. Bu galibiyeti başkanımız Murat Sancak'a hediye ediyoruz. Biz büyük bir aile, büyük bir camiayız. Hep beraber inşallah daha iyi günler yaşayacağız." açıklamasını yaptı.

Ara transfer dönemini 1 veya 2 oyuncu daha alarak kapatabileceklerini aktaran Dumlupınar, "Devre arasında transfer yapmak çok kolay değil. Aramıza katılan oyuncular Süper Lig'de veya bizim ligimizde takımlarının yıldızlarıydı. Şu an çok yeterli bir kadromuz var. Yapılan transferlerden dolayı da başkanımıza teşekkür ediyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.