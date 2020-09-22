Beypiliç Boluspor, Altınordu maçına odaklandı

TFF 1. Lig takımlarından Beypiliç Boluspor Teknik Direktörü Ahmet Taşyürek, "Altınordu maçı çok önemli bir viraj. Bu maçı içeride kazanarak, bahsettiğimiz çıtanın yükselmesini sağlayacağız." dedi.

Karaçayır Mahallesi'nde bulunan antrenman sahasında düzenlenen haftalık basın toplantısında konuşan Taşyürek, iki haftadır oynanan oyundan memnun olmadığını söyledi.

Camianın toparlanması, ümitlerin yeşermesi ve bakış açılarının olumlu olması açısından alınan puanın önemine işaret eden Taşyürek, "Altınordu maçı çok önemli bir viraj. Bu maçı içeride kazanarak, bahsettiğimiz çıtanın yükselmesini sağlayacağız. İnşallah bu maçı geçersek de Giresun maçını rahat bir şekilde tamamlayarak milli maç arasına gireriz diye bir stratejimiz var." diye konuştu.

Ahmet Taşyürek, bir oyuncunun transferini düşündüklerini ifade ederek, "Onun için geçen haftadan beri yoğun bir çaba sarf ediliyor. O oyuncu bizim şu andaki kimliğimizi değiştirecek bir pozisyonda. 8, 10 pozisyonunda oynayabiliyor. Olursa o. Onun dışında yeterince transfer yaptığımızı düşünüyorum. Birkaç gün içerisinde sonuçlandırmayı düşünüyoruz. Oyuncu bir üst ligde genç bir oyuncu." değerlendirmesinde bulundu.