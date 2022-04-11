Beypiliç Boluspor-BB Erzurusumspor maçı bileti 5 lira - Son Dakika
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Beypiliç Boluspor-BB Erzurusumspor maçı bileti 5 lira

11.04.2022 16:45
Beypiliç Boluspor-BB Erzurusumspor maçı bileti 5 lira

Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında Beypiliç Boluspor, sahasında oynayacağı BB Erzurumspor maçının bilet fiyatını 5 lira olarak belirledi.

Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında Beypiliç Boluspor, sahasında oynayacağı BB Erzurumspor maçının bilet fiyatını 5 lira olarak belirledi.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 16 Nisan Cumartesi günü saat 20.30'da oynanacak BB Erzurumspor karşılaşmasında maraton, kapalı ve kale arkası tribün bilet fiyatlarının 5 lira olarak belirlendiği belirtildi.

Ayrıca, 7-12 yaş arası Passolig Kartı olan taraftarın ve yaş sınırı olmazsızın kadın taraftarların BB Erzurumspor karşılaşmasını ücretsiz olarak izleyebilecekleri kaydedildi.

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Erzurumspor Kulübü, Spor Toto, Boluspor, Beypiliç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Beypiliç Boluspor-BB Erzurusumspor maçı bileti 5 lira - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beypiliç Boluspor-BB Erzurusumspor maçı bileti 5 lira - Son Dakika
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