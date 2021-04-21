Beypiliç Boluspor'da iki futbolcu ile yollar ayrıldı

TFF 1. Lig takımlarından Beypiliç Boluspor, profesyonel futbol takımı kadrosunda bulunan 2 futbolcuyla karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığını, 1 futbolcunun kadro dışı bırakıldığını 1 futbolcuya ise sezon sonuna kadar izin verildiğini bildirdi.

TFF 1. Lig takımlarından Beypiliç Boluspor, profesyonel futbol takımı kadrosunda bulunan 2 futbolcuyla karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığını, 1 futbolcunun kadro dışı bırakıldığını 1 futbolcuya ise sezon sonuna kadar izin verildiğini bildirdi. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Burak Bekaroğlu ve Gençlerbirliği'nden kiralanan Mustafa Çeçenoğlu ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı belirtilerek, her iki futbolcuya da kariyerlerinde başarılar dilendi. Alican Özfesli'nin alınan karar doğrultusunda kadro dışı bırakıldığı aktarılan açıklamada, Gökhan Sazdağı'na ise eşinin sağlık sorunları nedeniyle ligde son dört maç kala izin verildiği, futbolcunun izin sonrasında takıma yeniden katılacağı kaydedildi.

Son Dakika

Yerli kripto para borsası THODEX'e saatlerdir giriş yapılamıyor! Yatırımcılar şirketin batmış olabileceğinden endişe ediyor

FETÖ'nün hücre evine baskın! Firari astsubay saklandığı çatıda bulundu

Gelmiş geçmiş en iyi basketbol oyuncuları arasında gösterilen Pippen'ın oğlu hayatını kaybetti

Rusya, gerçekte yapamadığını videodan yaptı! Türk SİHA'larının vurulduğu görüntüleri yayınladılar

Altının kilogramı 468 bin 500 liraya yükseldi

Altaylı'dan yeni bir Kabine iddiası daha: Daha çok isim var, değişiklikler hazirana ertelendi

Boğaz manzaralı yalısından "Evde kal" çağrısı yapan Arzu Sabancı'ya tepki yağıyor

Davutoğlu'ndan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı olarak atanan Derya Yanık için dikkat çeken paylaşım