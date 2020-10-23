Beypiliç Boluspor'da Reha Kemal Erginer dönemi başladı - Son Dakika

Beypiliç Boluspor'da Reha Kemal Erginer dönemi başladı

23.10.2020 20:21
Beypiliç Boluspor'da Reha Kemal Erginer dönemi başladı, System.String[]

TFF 1. Lig takımlarından Beypiliç Boluspor, teknik direktör Reha Kemal Erginer ile anlaştı.

TFF 1. Lig takımlarından Beypiliç Boluspor, teknik direktör Reha Kemal Erginer ile anlaştı.

Kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamada, Ahmet Taşyürek'in takımdan ayrılmasının ardından teknik direktörlük görevine Reha Kemal Erginer'in getirildiği bildirildi.

Yeni sezona teknik direktör Ahmet Taşyürek ile başlayan Bolu ekibi, çıktığı 5 karşılaşmada 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak sadece 1 puan toplayabilmişti. Kırmızı-beyazlı ekipte, sezonun 5. haftasında oynadığı Tuzlaspor kaşılaşmasından sonra Taşyürek'in takımdan ayrılmasının ardından yeni teknik direktör arayışlarına başlanmıştı.

Beypiliç Boluspor, sezonun 6. haftasında başında teknik direktör olmadan deplasmanda oynadığı Balıkesirspor maçında ikinci beraberliğini alarak puanını 2'ye çıkarmıştı.

Teknik Direktör, Kemal Erginer, Boluspor, Beypiliç, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Beypiliç Boluspor'da Reha Kemal Erginer dönemi başladı - Son Dakika Spor

YORUMLAR

Son Dakika

Galatasaray Başkanı Cengiz: 1 Aralık'a kadar seçime gitme şansımız yok Dağlık Karabağ'daki çatışmada şehit düşen Albay Şükür Hemidov: Milli Kahraman ismini almaktan öte, o ada layık olmam gerekiyor Koronavirüsü ısıtarak öldüren yüz maskesi geliştirildi! Bulaş riskini sıfıra indiriyor Cephede dağılan sözde Karabağ Lideri Harutyunyan, Putin'den devreye girmesini istedi Son Dakika! NATO: Türkiye ve Yunanistan gelecek hafta Akdeniz'de yapılacak tatbikatları iptal etti Bakan Albayrak'tan istihdam müjdesi: Hazine ve Maliye Bakanlığı'na 5 bin personel alınacak Kahramanmaraş'ta vakalar artıyor! HES haritası kırmızı renge büründü 15 yıldır komada olan prens, ilk kez elini oynattı
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, grip aşısındaki liste tartışmalarına noktayı koydu Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, grip aşısındaki liste tartışmalarına noktayı koydu         
20:18
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, salgının seyriyle ilgili korkutan sözler: Riskli bir tırmanışla karşı karşıyayız Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, salgının seyriyle ilgili korkutan sözler: Riskli bir tırmanışla karşı karşıyayız         
19:58
TBMM Başkanı Şentop'tan AYM'nın Berberoğlu kararına destek: İlgili mahkemenin uyması gerekir TBMM Başkanı Şentop'tan AYM'nın Berberoğlu kararına destek: İlgili mahkemenin uyması gerekir         
19:34
"Evde ek iş" tuzağına düşmeyin! Yüzlerce kişi mağdur oldu         
19:20
82 yıl önce kurulan Ümraniyespor, ismini değiştirdi 82 yıl önce kurulan Ümraniyespor, ismini değiştirdi         
18:43
Aleyna Tilki'nin yıllar önce İstiklal Caddesi'nde türkü söylediği video ortaya çıktı Aleyna Tilki'nin yıllar önce İstiklal Caddesi'nde türkü söylediği video ortaya çıktı         
17:45
Bekçi, trafikte üzerine tüfekle yürüyen kişiyi vurarak durdurdu Bekçi, trafikte üzerine tüfekle yürüyen kişiyi vurarak durdurdu         
17:32
Son Dakika: Yüz yüze eğitimde üçüncü aşamanın detayları belli oldu Son Dakika: Yüz yüze eğitimde üçüncü aşamanın detayları belli oldu         
17:11
Bursa'da Bursa'da "damsız" girme kavgası cinayetle bitti         
16:37
Acun Ilıcalı, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisiyle Londra'da görüntülendi Acun Ilıcalı, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisiyle Londra'da görüntülendi         
16:02
Yürümekte dahi zorluk çeken 70'lik dedenin evinden 400 gram esrar çıktı Yürümekte dahi zorluk çeken 70'lik dedenin evinden 400 gram esrar çıktı         
14:52
Esir alınan Ermeni askerden olay itiraf: PKK Karabağ'da savaşıyor, askerler aylık 600 dolar maaş alıyor Esir alınan Ermeni askerden olay itiraf: PKK Karabağ'da savaşıyor, askerler aylık 600 dolar maaş alıyor         
13:53
Çiftçi ve hayvancılık destek ödemeleri bugün hesaplarda olacak Çiftçi ve hayvancılık destek ödemeleri bugün hesaplarda olacak         
12:52
3 gün zorlama hapis cezası alan fenomen Sinem Umaş, emniyete teslim oldu 3 gün zorlama hapis cezası alan fenomen Sinem Umaş, emniyete teslim oldu         
12:04
Eşi için aldığı cipin hasar kayıtlı olduğunu öğrenince gözü döndü, aracı bayi önünde yakmaya kalktı Eşi için aldığı cipin hasar kayıtlı olduğunu öğrenince gözü döndü, aracı bayi önünde yakmaya kalktı         
11:26
Eski Galatasaraylı Sercan Yıldırım, Türk futboluna yeni yetenekler kazandıracak Eski Galatasaraylı Sercan Yıldırım, Türk futboluna yeni yetenekler kazandıracak         
11:05
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren teklif Meclis'te kabul edildi! İşte detaylar Milyonlarca çalışanı ilgilendiren teklif Meclis'te kabul edildi! İşte detaylar         
02:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2020 20:24:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Beypiliç Boluspor'da Reha Kemal Erginer dönemi başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei