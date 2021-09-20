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Beypiliç Boluspor-İstanbulspor maçının ardından - Son Dakika

Beypiliç Boluspor-İstanbulspor maçının ardından

20.09.2021 20:55
Beypiliç Boluspor-İstanbulspor maçının ardından, System.String[]

TFF 1. Lig'in 6. haftasında ağırladığı İstanbulspor ile 1-1 berabere kalan Beypiliç Boluspor'un teknik direktörü Reha Erginer, sürprizlere açık bir lig olduğunu, maçtan önce bu ligde favori diye bir şeyin olmadığını söyledi.

TFF 1. Lig'in 6. haftasında ağırladığı İstanbulspor ile 1-1 berabere kalan Beypiliç Boluspor'un teknik direktörü Reha Erginer, sürprizlere açık bir lig olduğunu, maçtan önce bu ligde favori diye bir şeyin olmadığını söyledi.

Erginer, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, maçla ilgili olarak farklı değerlendirmelerin olabileceğini, kazanılan 1 puan mı, kaybedilen 2 puan mı olarak değerlendirilebileceğini ifade etti.

Maça golle başlayabileceklerini aktaran Reha Erginer, "İlk dakikalarda gol pozisyonumuz oldu. İki takımın da kontrollü oynadığı bir ilk yarı oldu. İki takımın da gol pozisyonları var. İkinci yarıya tamamen hakim bir Boluspor vardı sahada." diye konuştu.

Herkesin herkesi yenebildiği bir ligin olduğuna dikkati çeken Erginer, "Sürprizlere açık bir lig. Maçtan önce bu ligde favori diye bir şey yok. Maçlar sahada kazanılıyor. Her maç zor." ifadelerini kullandı.

Erginer, 8 günde 3 maça çıktıklarını dile getirerek, "Üçüncü maçı da aynı 11 ile oynadık. Sıkışık bir periyot ama bunların hepsine hazırlıklı olmak lazım. Bunların hepsiyle başa çıkmak lazım." şeklinde konuştu.

Mehmet Hüseyin Dalgıç: "Yediğimiz golde kesinlikle ofsayt olduğunu düşünüyoruz"

İstanbulspor Teknik Direktörü Mehmet Hüseyin Dalgıç ise Beypiliç Boluspor ile iyi bir maç oynadıklarını vurgulayarak, "İyi hazırlanmıştık. Buraya galibiyet için gelmiştik fakat 1 puan ile dönüyoruz." ifadelerini kullandı.

Hakemler hakkında teknik heyet ve İstanbulspor olarak konuşmak istemediklerini aktaran Dalgıç, şunları kaydetti:

"Yediğimiz golde kesinlikle ofsayt olduğunu düşünüyoruz. Defalarca izledik. Bir de oyun 1-0 iken Kağan Miray'a yapılan bir hamle var. Onun da penaltı olduğunu kesinlikle burada herkes söylüyor. Herhalde Yasin Kol hoca göremedi penaltıyı. Bundan sonraki maçlarda hakem arkadaşlarımız daha dikkatli olabilirler. Oyunun güzelliği gidiyor. Burada emek veriliyor. Herkes için konuşuyoruz kendimiz için konuşmuyoruz. Herkes için bu eşit şartlar olsun. Baskı altına girilmesin."

Beypiliç Boluspor-İstanbulspor maçının ardından
Beypiliç Boluspor-İstanbulspor maçının ardından
Beypiliç Boluspor-İstanbulspor maçının ardından
Beypiliç Boluspor-İstanbulspor maçının ardından

İstanbulspor, Reha Erginer, Beypiliç, Boluspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Beypiliç Boluspor-İstanbulspor maçının ardından - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Beypiliç Boluspor-İstanbulspor maçının ardından - Son Dakika
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