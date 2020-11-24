Beypiliç Boluspor-Kahramanmaraşspor: 2-1 - Son Dakika

Beypiliç Boluspor-Kahramanmaraşspor: 2-1

24.11.2020 17:14
Beypiliç Boluspor-Kahramanmaraşspor: 2-1, System.String[]

STAT: AtatürkHAKEMLER: Şevket Teker (xxx), Mustafa Han (xxx), Uğur Erdoğan (xxx)BEYPİLİÇ BOLUSPOR: Yavuz (xxx)- Fethi (xx), Gökhan (xxx)(Dk.118 Oğuzhan), Marlinho (xx)(Dk.98 Kerim xx), Mihajlovic (xx)(Dk.62 Muhammed Bayır xx), Muhammed Arslantaş (xx)(Dk.46 Poepon xx), Raşit (xx)(Dk.

STAT: Atatürk

HAKEMLER:  Şevket Teker (xxx), Mustafa Han (xxx), Uğur Erdoğan (xxx)

BEYPİLİÇ BOLUSPOR: Yavuz (xxx)- Fethi (xx), Gökhan (xxx)(Dk.118 Oğuzhan), Marlinho (xx)(Dk.98 Kerim xx), Mihajlovic (xx)(Dk.62 Muhammed Bayır xx), Muhammed Arslantaş (xx)(Dk.46 Poepon xx), Raşit (xx)(Dk.106 Hamza xx), Alican (xxx), Ali Keten (xx), Fatih (xxx), Ange (xx)(Dk.46 Tugay xx)KAHRAMANMARAŞSPOR: Murat (xxx)- Mert (xx), Cihan (xx)(Dk.62 Recep xx), Osman (xxx), Halil (xxx)(Dk.108 Eren xx), Emin (xx)(Dk.82 Talha xx), Erdem (xx), Kadir (xx), Yakup (xx)(Dk.33 Burak xx), Doğanay (xxx), Orhan (xx)GOLLER: Dk. 76 Gökhan Sazdağı, Dk.109 Hamza  (Beypiliç Boluspor) -  Dk. 73 Halil Uysal (Kahramanmaraşspor)SARI KARTLAR: Cihan, Kadir, Osman, Recep (Kahramanmaraşspor)Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü tur maçında Beypiliç Boluspor, normal süresi 1-1 sona eren karşılaşmada Kahramanmaraşspor'u uzatma dakikalarında bulduğu golle 2-1 mağlup ederek 5'inci tura yükseldi.23'üncü dakikada, Marlinho'nun pasında ceza sahasına giren Mihajlovic'in şutu üst direkten dışarı çıktı.29'uncu dakikada gelişen Kahramanmaraşspor atağında, ceza sahası içinde kaleci ile karşı karşıya kalan Yakup Zorlu'nun aşırtma vuruşunda top üst direkten geri döndü.49'uncu dakikada, Poepon'un ceza sahası dışından çektiği sert şut az farkla dışarı çıktı.73'üncü dakikada Kahramanmaraşspor öne geçti. Ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Halil topu ağlara gönderdi. 0-1.76'ncı dakikada skora denge geldi. Ceza sahası içine gönderilen hava topuna iyi yükselen Gökhan'ın kafa vuruşunda top ağlara gitti:  1-1.Karşılaşmanın normal süresi 1-1 beraberlikle sonuçlandı ve uzatma devrelerine gidildi.109'uncu dakikada Boluspor öne geçti. Poepon'un şutunda kaleciden seken top üst direkten geri döndü. Direkten dönen topla buluşan Hamza'nın şutunda top ağlara gitti:  2-1.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Boluspor, Kahramanmaraşspor'u 2-1 mağlup ederek, Ziraat Türkiye Kupası'nda bir üst tura yükseldi.


Beypiliç Boluspor-Kahramanmaraşspor: 2-1
Beypiliç Boluspor-Kahramanmaraşspor: 2-1
Beypiliç Boluspor-Kahramanmaraşspor: 2-1
Beypiliç Boluspor-Kahramanmaraşspor: 2-1
Beypiliç Boluspor-Kahramanmaraşspor: 2-1

Mustafa Kemal Atatürk, Kahramanmaraşspor, Beypiliç, Boluspor, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Beypiliç Boluspor-Kahramanmaraşspor: 2-1 - Son Dakika Spor


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