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Boluspor Kocaelispor maçının ardından - Son Dakika

Boluspor Kocaelispor maçının ardından

12.09.2021 20:15
Boluspor Kocaelispor maçının ardından, System.String[]

TFF 1. Lig'in 4'üncü haftasında Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan Boluspor-Kocaelispor karşılaşması ev sahibi takımın 2-0'lık galibiyetiyle sonuçlandı.

TFF 1. Lig'in 4'üncü haftasında Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan Boluspor-Kocaelispor karşılaşması ev sahibi takımın 2-0'lık galibiyetiyle sonuçlandı. Maç sonunda iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.

Boluspor Teknik Direktörü Reha Erginer, "Ligin 4'üncü haftası, bizim 3'üncü maçımız. Üst üste kaybettiğimiz deplasman sonrası içerideki ilk maçımız. Bizim için çok önemli bir hal aldı iç saha maçı. Üst üste kaybettiğimiz 2 maçtan sonra aslında milli maç arasında iyi çalıştık. Rakibimizin nasıl oynayacağını çok iyi analiz ettik. Bizi daha çok ikinci bölgede bekleyip hızlı oyuncularıyla geçiş oyunu oynayacaklarını biliyorduk. Zaman zaman çalışmalarınız sahaya yansımazsa sonuç gelmiyor. Bugün bölüm bölüm çalıştıklarımızı sahaya yansıttığımızı söyleyebilirim. İlk yarıda erken bir gol bulduk. İkinci golle oyunun hakimi olduk. Kalemizde çok pozisyon vermedik. Farkı artırabilirdik ama hala eksiklerimiz var. Alacağımız yol var. Bu galibiyet bize moral oldu. Taraftarımızı 2 haftadır üzüyorduk. Onları da sevindirdiğimiz için mutluyuz" dedi.

Kocaelispor cephesi

Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay ise, "Beklenen oyunu geliştiremedik. Oynayamadık ve erken golün de getirdiği travmayı çözemedik. Rakibimiz mücadeleci, koşarak maçı isteyen bir psikolojiyle müsabakayı kazandı. Tebrik ediyoruz. Biz saha duruşumuz her ne kadar iyi gözükse de ürettiklerimizin yeterli olmadığıyla yüzleşmiş olduk. Kaybetmek üzücü. Ama dediğim gibi çözümleyecek seçeneklerimiz var. Oyuncu değiştirerek, biraz daha fazla çalışarak başarıya giden anlayışımızı sürdüreceğiz. Çözümlerimiz var" diye konuştu.

"Oyuncuları suçlayamayız"

Akçay, eksiklikleri çözümlemeye çalıştıklarını belirterek, "Kişilikli ve karakterli oyunculara, mümkün olduğunca mücadele ruhu daha yüksek oyuncuları sahaya koymak bu ligde beklenen gibi olabilir ama bugün bizim bazı talihsizliklerimizin üstesinden gelmek otelde başlayan düşük motivasyonunun da getirisi olabilir. Bunları çözümlemeye çalışıyoruz. Sahada görüntümüz her ne kadar düzgün, topla oynayan takım gibi olsak da ürettiğimiz ve gerekli olanı yapma konusunda çok başarılı olamadık. İyi plan, iyi oyuncu seçimi, iyi tekrarlar yaparak bunun üstesinden gelebilirsiniz. Siz gelemezseniz sizin üstenizden gelirler. Oyuncuları suçlayamayız. Bir eksiklik varsa başta bizden kaynaklanıyordur. İyi motive edemedik. İyi çalıştıramadık ve maça iyi hazırlayamadık. Bu bir eksiklik olarak hanemize yazılabilir" ifadelerini kullandı. - BOLU

Boluspor Kocaelispor maçının ardından
Boluspor Kocaelispor maçının ardından

Futbol Federasyonu, Reha Erginer, Beypiliç, Boluspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Boluspor Kocaelispor maçının ardından - Son Dakika Spor


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