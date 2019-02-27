Beypınar Köyünde "Diriliş" Günü Geleneğe Dönüştü

ÖZGÜN TİRAN - Kırklareli
'ye bağlı Beypınar köyünde son yılların gözde dizilerinden "Diriliş 'Ertuğrul"u izleyen köy sakinleri, ritüele dönüştürdükleri dizi gününü iple çekiyor.
Kayı boyunun Ertuğrul Gazi
önderliğinde mücadele dolu günlerini anlatan, izlenme oranlarında yüksek paya sahip TRT'nin sevilen dizisi "Diriliş Ertuğrul
", Beypınar köyünde bir gelenek doğurdu.
Üç yıldır yediden yetmişe köyün tüm erkekleri, dizinin yayın saatinden birkaç saat önce köy kahvesinde toplanıp önce evden getirdikleri yemekleri birlikte yiyor, daha sonra da tarihi bugüne taşıyan Ertuğrul Bey
, İlbilge Hatun, Turgut Alp, Bamsı Beyrek, Hayme Ana gibi kahramanları izlemek için ekran karşısına geçiyor.
Beypınarlıların "Diriliş" geleneğini bilen çevre köylüler de zaman zaman diziyi izlemek için köye geliyor.
Köy sakini ve Beypınar Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Ahmet Çelik
, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 3 yıldır diziyi her hafta kaçırmadan köy kahvehanesinde heyecan içerisinde takip ettiklerini söyledi.
Çelik, Osmanlı torunları olarak diziyi çok beğendiklerini ifade etti.
Dizi başlamadan önce köy sakinlerinin evlerinde hazırladıkları yemekleri kurdukları sofralarda kahvehanede yediklerini anlatan Çelik, dizi sayesinde kendi köyü ve çevre köylüler arasında da kaynaşma olduğunu belirtti.
Kumpirden ev yemeğine
Dizinin ilk haftalarında sobada pişirdikleri patatesler eşliğinde izledikleri diziyi, şimdi topluca yenen yemekten sonra izlemeye başladıklarını aktaran Çelik, "İlk diriliş dizisini izlemeye başladığımızda kahvehanede patates kumpir yapıyorduk. Daha sonra kahvehaneye gelen arkadaşlara çorba çıkaralım dedik. Şu an ise herkes evinden yemek getiriyor ve burada hep birlikte yiyoruz, hep birlikte Diriliş'i izliyoruz." dedi.
Çelik, köy kahvehanesinde diziyi izlemek için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
ile Kırklareli Valisi Osman Bilgin'i de davet etti.
"Birlik beraberlik içerisindeyiz"
Köy sakinlerinden Mustafa Çelikbaş
da dizi sayesinde köyün tüm erkeklerinin bir araya geldiklerini, bunun da daha çok kaynaşmaya vesile olduğunu söyledi.
Köklerini anlatan bir yapım olması nedeniyle hem tarihi geçmişi öğretmesi hem de kaynaşmayı sağlamaya vesile kılmasıyla dizinin köyde bir gelenek oluşturduğunu vurgulayan Çelikbaş, "Hep birlikte seyrediyoruz. Köyce tarihimizi merak ettik ve 3 yıldır kaçırmadan izliyoruz." diye konuştu.