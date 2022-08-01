Beyrut Limanı'ndaki Tahıl Silolarının Kuzey Bölümü Çöktü - Son Dakika
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Beyrut Limanı'ndaki Tahıl Silolarının Kuzey Bölümü Çöktü

01.08.2022 10:12
Beyrut Limanı'ndaki Tahıl Silolarının Kuzey Bölümü Çöktü

BEYRUT, 1 Ağustos (Xinhua) -- Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Beyrut Limanı'nda bulunan tahıl silolarının kuzey bölümü haftalarca süren yangının ardından Pazar günü çöktü.

BEYRUT, 1 Ağustos (Xinhua) -- Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Beyrut Limanı'nda bulunan tahıl silolarının kuzey bölümü haftalarca süren yangının ardından Pazar günü çöktü. Lübnan Ulusal Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre çökmenin ardından büyük bir toz bulutu ortaya çıktı. Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos 2020'de meydana gelen ve en az 200 kişinin hayatını kaybettiği, 6.000'den fazla kişinin yaralandığı, başkentin büyük bölümünde yıkıma yol açan patlamalarda dev siloların kuzey bölümü ayakta kalmıştı.

Beyrut Limanı'ndaki Tahıl Silolarının Kuzey Bölümü Çöktü

Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Beyrut Limanı'nda kuzey bölümü çöken tahıl siloları görülüyor, 31 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Bilal Jawich/Xinhua)

Beyrut Limanı'ndaki Tahıl Silolarının Kuzey Bölümü Çöktü

Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Beyrut Limanı'nda kuzey bölümü çöken tahıl siloları görülüyor, 31 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Bilal Jawich/Xinhua)

Beyrut Limanı'ndaki Tahıl Silolarının Kuzey Bölümü Çöktü

Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Beyrut Limanı'nda tahıl silolarının çöken kuzey bölümüne su püskürten bir helikopter, 31 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Bilal Jawich/Xinhua)

Beyrut Limanı'ndaki Tahıl Silolarının Kuzey Bölümü Çöktü

Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Beyrut Limanı'nda kuzey bölümü çöken tahıl siloları görülüyor, 31 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Bilal Jawich/Xinhua)

YORUMLAR
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Beyrut Limanı'ndaki patlamada ağır hasar gören tahıl silosu yaklaşık 2 yıl sonra kısmen yıkıldı Beyrut Limanı'ndaki patlamada ağır hasar gören tahıl silosu yaklaşık 2 yıl sonra kısmen yıkıldı Lübnan'da 2 yıl önceki büyük patlamanın sembolü olan buğday silosu kısmen yıkıldı Lübnan'da 2 yıl önceki büyük patlamanın sembolü olan buğday silosu kısmen yıkıldı
Kaynak: Xinhua

Beyrut Limanı, Lübnan, Beyrut, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beyrut Limanı'ndaki Tahıl Silolarının Kuzey Bölümü Çöktü - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

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SON DAKİKA: Beyrut Limanı'ndaki Tahıl Silolarının Kuzey Bölümü Çöktü - Son Dakika
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