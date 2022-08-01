Beyrut Limanı'ndaki Tahıl Silolarının Kuzey Bölümü Çöktü

BEYRUT, 1 Ağustos (Xinhua) -- Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Beyrut Limanı'nda bulunan tahıl silolarının kuzey bölümü haftalarca süren yangının ardından Pazar günü çöktü. Lübnan Ulusal Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre çökmenin ardından büyük bir toz bulutu ortaya çıktı. Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos 2020'de meydana gelen ve en az 200 kişinin hayatını kaybettiği, 6.000'den fazla kişinin yaralandığı, başkentin büyük bölümünde yıkıma yol açan patlamalarda dev siloların kuzey bölümü ayakta kalmıştı.
Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Beyrut Limanı'nda kuzey bölümü çöken tahıl siloları görülüyor, 31 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Bilal Jawich/Xinhua)
Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Beyrut Limanı'nda kuzey bölümü çöken tahıl siloları görülüyor, 31 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Bilal Jawich/Xinhua)
Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Beyrut Limanı'nda tahıl silolarının çöken kuzey bölümüne su püskürten bir helikopter, 31 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Bilal Jawich/Xinhua)
Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Beyrut Limanı'nda kuzey bölümü çöken tahıl siloları görülüyor, 31 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Bilal Jawich/Xinhua)
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