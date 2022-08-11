BM ile İtalya, Liman Patlamasından Etkilenen Beyrut't Aki Tren İstasyonu ve Konutları Onarmak İçin Anlaşma İmzaladı - Son Dakika
Üye Girişi

BM ile İtalya, Liman Patlamasından Etkilenen Beyrut't Aki Tren İstasyonu ve Konutları Onarmak İçin Anlaşma İmzaladı

11.08.2022 18:46
BM ile İtalya, Liman Patlamasından Etkilenen Beyrut't Aki Tren İstasyonu ve Konutları Onarmak İçin Anlaşma İmzaladı

BEYRUT, 11 Ağustos (Xinhua)-- Bir İtalyan kuruluş ile Birleşmiş Milletler, 2020'de Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlamalarda zarar gören Mar Mikhael Tren İstasyonu ile konutları onarmak üzere Çarşam ba günü bir anlaşma imzaladı.

BEYRUT, 11 Ağustos (Xinhua)-- Bir İtalyan kuruluş ile Birleşmiş Milletler, 2020'de Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlamalarda zarar gören Mar Mikhael Tren İstasyonu ile konutları onarmak üzere Çarşam ba günü bir anlaşma imzaladı.0 2,3 milyon euro (2,37 milyon ABD doları) değerinde olduğu tahmin edilen anlaşma, İtalya Kalkınma ve İşbirliği Ajansı ile Birlemiş Mill etler İnsan Yerleşimleri Programı (BM-Habitat) arasında imzalandı. Anlaşmayı İtalyan ajansı adına imzalayan İtalya'nın Lübnan Büyükelç isi Nicoletta Bombardiere, projenin "Beyrut halkının eski Mar Mikha el Tren İstasyonu'nu ve onun tarihi önemini yeniden keşfetmesini sağlayacağını" söyledi. Bombardiere, İtalya'nın Lübnan halkının sosyal konut ve 4 Ağustos 2 020'de 200'den fazla kişinin yaşamını yitirmesine ve 6.000'den fazl a kişinin yaralanmasına neden olan patlamalardan etkilenen mahallel erin kültürel ve sosyal dokusunun eski haline getirilmesi gibi temel ihtiyaçlarının karşılanması taahhüdüne bağlı kalacağını söyledi. BM-Habitat Lübnan Ülke Programı Başkanı Taina Christiansen ise, BM kuruluşunun Mar Mikhael Tren İstasyonu'nun yenilenmesi ve patlamalardan etkilenenlere uygun barınma sağlanması için İtalya le birlikte çalışacağını söyledi.

BM ile İtalya, Liman Patlamasından Etkilenen Beyrut't Aki Tren İstasyonu ve Konutları Onarmak İçin Anlaşma İmzaladı

YORUMLAR
500
İtalya'dan gelen uzmanlar Kilis'te zeytinyağı üreticilerine eğitim verildi İtalya'dan gelen uzmanlar Kilis'te zeytinyağı üreticilerine eğitim verildi İtalyan zeytinyağı uzmanlarından Kilis Zeytin üreticilerine eğitim İtalyan zeytinyağı uzmanlarından Kilis Zeytin üreticilerine eğitim
Kaynak: Xinhua

Birleşmiş Milletler, İtalya, Beyrut, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM ile İtalya, Liman Patlamasından Etkilenen Beyrut't Aki Tren İstasyonu ve Konutları Onarmak İçin Anlaşma İmzaladı - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

Son Dakika
17:44 Milli futbolcu Kaan Ayhan'a Türk başkandan çirkin teklif: Biraz ortalığı karıştırsın
17:36 Nihat Doğan'ın düğününden çok özel görüntüler! 'Ki Zava ki Büke' ile kurtlarını döktüler
17:22 TikTok'ta canlı yayın yapan 4 kadın, Türkiye'nin gündemine oturdu
17:06 Konyaspor'un Avrupa'daki rakibi Vaduz, meraklı bakışların arasında sokakta idman yaptı
17:02 Litrelerde alkol alan 18 yaşındaki örnek öğrenci kendini asarak canına kıydı
16:47 Şehit Astsubay Ferhat Gedik'in çatışmadan dakikalar önce Eren Bülbül'ün fotoğrafını çektiği ortaya çıktı
16:45 İsveç'te Türkiye'nin kırmızı bültenle aradığı dolandırıcının iadesine karar verildi
16:34 Galatasaraylı Yunus Akgün'e Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan büyük jest! Lüks otomobil hediye etti
16:22 Yargı dizisinin hakime hanımı Başak Gümülcinelioğlu yeni sezonda başka bir dizide rol alacak
16:17 AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Muharrem ayı sebebiyle evinin mutfağında aşure yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2022 18:47:12. #1.11#
SON DAKİKA: BM ile İtalya, Liman Patlamasından Etkilenen Beyrut't Aki Tren İstasyonu ve Konutları Onarmak İçin Anlaşma İmzaladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement