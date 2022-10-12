Lübnan, Mülteciler Arasındaki Kolera Salgınına Müdahale Edilmesi İçin Uluslararası Destek Çağrısında Bulundu - Son Dakika
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Lübnan, Mülteciler Arasındaki Kolera Salgınına Müdahale Edilmesi İçin Uluslararası Destek Çağrısında Bulundu

12.10.2022 23:55
Lübnan, Mülteciler Arasındaki Kolera Salgınına Müdahale Edilmesi İçin Uluslararası Destek Çağrısında Bulundu

BEYRUT, 12 Ekim (Xinhua) -- Lübnan'daki Ulusal Haber Ajansının haberine göre, Lübnan Sağlık Bakanı Firas Abiad Çarşamba günü yaptığı açıklamada, kolera vakalarındaki artış sonrasında uluslararası toplumu, Lübnan'daki mülteci topluluklarına kolerayla mücadelede destek vermeye çağırdı.

BEYRUT, 12 Ekim (Xinhua) -- Lübnan'daki Ulusal Haber Ajansının haberine göre, Lübnan Sağlık Bakanı Firas Abiad Çarşamba günü yaptığı açıklamada, kolera vakalarındaki artış sonrasında uluslararası toplumu, Lübnan'daki mülteci topluluklarına kolerayla mücadelede destek vermeye çağırdı.

Abiad, Lübnan'ın kuzeydoğusundaki Arsal kasabasında Suriyeli mülteciler için kurulan bir kampta dört kolera vakasının görülmesi üzerine bölgeyi ziyaret etti. Abiad, "Uluslararası ortaklarımızı, görevlerini yerine getirmeye çağırıyoruz, zira yerlerinden edilenlere bakmak ev sahibi ülkenin sorumlulukları arasında değil, insan hakları anlaşmasına göre bu küresel bir görev" dedi.

Bakan ayrıca, uluslararası örgütler ve bağış kuruluşlarını Lübnan hükümetine, kolera hakkında farkındalık yaratma ve ihtiyati tedbirler almanın önemi konusunda yardım etmeye çağırdı.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) ve Dünya Gıda Programı'ndan (WFP) temsilciler, Lübnan Başbakanı Necip Mikati ile Çarşamba günü yaptıkları görüşmede, Suriyeli mültecilerin barındığı kamplara temiz su sağlanmasını kolaylaştırmak konusunda anlaştı.

BM kurumları, tüm sulara ve pompa istasyonların klorlamanın yanı sıra, özellikle Baalbek, Akkar, Orta Bekaa ve Batı Bekaa'daki mülteci kamplarındaki kanalizasyon ve su pompa istasyonlarını dizelle destekleyecek.

Lübnan Sağlık Bakanlığı Salı günü yaptığı açıklamada, Lübnan'da teyit edilmiş toplam kolera vakası sayısının, çoğu Akkar ve Bekaa'da olmak üzere 14'e ulaştığını bildirdi.

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Kaynak: Xinhua

Lübnan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lübnan, Mülteciler Arasındaki Kolera Salgınına Müdahale Edilmesi İçin Uluslararası Destek Çağrısında Bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Lübnan, Mülteciler Arasındaki Kolera Salgınına Müdahale Edilmesi İçin Uluslararası Destek Çağrısında Bulundu - Son Dakika
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