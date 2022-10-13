Lübnan Cumhurbaşkanı: Suriyeli Mültecilerin Anavatanlarına Dönüşleri Gelecek Hafta Başlayacak

BEYRUT, 13 Ekim (Xinhua) -- Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn Çarşamba günü, Suriyeli mültecilerin gelecek haftanın sonundan itibaren Lübnan'dan anavatanlarına dönmeye başlayacaklarını bildirdi.

Lübnan Cumhurbaşkanlığı makamından yapılan açıklamada, Avn'ın, görsel medyada çalışan insanlar için Lübnanlı bir organizasyon olan Görsel Meslekler Sendikası heyetiyle Baabda Sarayı'nda yaptığı görüşmede, "Bizim için önemli bir konu olan Suriyelilerin gruplar halinde ülkelerine dönüşünün başlamasına şahit olacağız" sözlerine yer verildi.

Lübnan Göç ve Mülteciler Bakanı İsam Şerafeddin Xinhua'ya, Lübnan'ın, bakanlığının Suriyeli yetkililerle işbirliği içinde her ay 15.000 Suriyeli mülteciyi geri gönderme stratejisini gelecek hafta uygulamaya başlayacağını ve Suriyeli yetkililerin de Lübnan'dan gelecek yerinden edilmişleri kabul etmek için halihazırda 480 barınma merkezi açtığını söyledi.

Mültecilerin dönüşü konusunda Suriyeli yetkililerle koordinasyondan sorumlu olan Lübnan Genel Güvenliği'ne 25 Eylül'de bir liste sunmuş durumda olduğunu belirten Şerafeddin'e göre, listede anavatanlarına dönmek isteyen 483 aile yer aldı. Ayrıca bakana Suriye'ye dönmek isteyen mültecilerin listeleri gelmeye devam ediyor.

Şerafeddin, "Suriye makamları, Suriyeli mültecilerin güvenli bir şekilde geri dönüşünü sağlamak için gerekli tüm olanakları sunacak; ayrıca Rusya geri dönen mülteciler için aylarca yiyecek sunacak ve Suriye'nin tahrip olan bölgelerindeki altyapının yeniden inşasını destekleyecek" dedi.

Kişi başına en fazla sayıda mülteciye ev sahipliği yapan Lübnan'da hükümet, şu anda ülkede yaşayan Suriyeli mültecilerin sayısının 1,5 milyon olduğu tahmininde bulunuyor.