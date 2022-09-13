Ifrc, Ortadoğu ve Kuzey Afrika'da Mülteci ve Göçmenleri Desteklemek İçin Yerel Kızılay Dernekleriyle İşbirliği Yapıyor - Son Dakika
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Ifrc, Ortadoğu ve Kuzey Afrika'da Mülteci ve Göçmenleri Desteklemek İçin Yerel Kızılay Dernekleriyle İşbirliği Yapıyor

13.09.2022 19:09
Ifrc, Ortadoğu ve Kuzey Afrika'da Mülteci ve Göçmenleri Desteklemek İçin Yerel Kızılay Dernekleriyle İşbirliği Yapıyor

BEYRUT, 13 Eylül (Xinhua) -- Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu'nun (IFRC) Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki bölge ofisi tarafından Pazartesi günü yapılan yazılı açıklamada, Ortadoğu ve Kuzey Afrika'daki göçmenlerin temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla üç ulusal...

BEYRUT, 13 Eylül (Xinhua) -- Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu'nun (IFRC) Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki bölge ofisi tarafından Pazartesi günü yapılan yazılı açıklamada, Ortadoğu ve Kuzey Afrika'daki göçmenlerin temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla üç ulusal Kızılay derneği ile ortaklık kurulduğu kaydedildi. Açıklamaya göre IFRC, mülteciler, göçmenler ve ülke içinde yerinden edilmiş kişilerin de aralarında bulunduğu 4.000'den fazla "hareket halindeki insanı" desteklemek için sırasıyla Suriye, Mısır ve Cezayir'deki Kızılay dernekleri ile göç ve yerinden edilme konusunda ayrı ayrı üç proje anlaşması imzaladı. Bu adım, Suriye'de yerinden edilmiş kişilerin, geri dönenlerin ve ev sahibi kesimlerin geçim kaynaklarını iyileştirmeyi ve Cezayir'deki göçmenlerin, mültecilerin ve yerinden edilmiş kişilerin savunmasızlık halinin azaltılmasını amaçlıyor. Açıklamada, bu hamlenin ayrıca Mısır'ın "hareket halindeki çocukları" için halkevleri kurmaya ve temel insani hizmetlere erişimlerini sağlamaya yardımcı olacağı da ifade edildi. Dünya genelinde bir insani yardım ağı olan IFRC, 192 ulusal üyeden oluşuyor. IFRC bölge müdür yardımcısı Rania Ahmed, örgütün sağlık hizmetlerine ve psikososyal desteğe erişim sağladığını ve uzun vadeli sürdürülebilir çözümler bulunana kadar çocuklara ve şiddet mağdurlarına koruma ve geçim desteği sunduğunu ifade etti.

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Kaynak: Xinhua

Kuzey Afrika, Orta Doğu, Kızılay, Lübnan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ifrc, Ortadoğu ve Kuzey Afrika'da Mülteci ve Göçmenleri Desteklemek İçin Yerel Kızılay Dernekleriyle İşbirliği Yapıyor - Son Dakika

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