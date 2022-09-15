Lübnan Üniversitesi, Çin Enstitüsü ile Nükleer Enerji Araştırmaları Konusunda Anlaşma İmzaladı

BEYRUT, 15 Eylül (Xinhua) -- Lübnanlı bir üniversite ile Çinli bir enstitü Çarşamba günü Beyrut'ta, nükleer enerjinin barışçıl amaçlarla geliştirilmesi ve kullanılması hakkında bilimsel araştırmalar yürütülmesine ilişkin bir işbirliği anlaşması imzaladı. Anlaşma, Beyrut Amerikan Üniversitesi (AUB) ile plazma fiziği alanında Çin'in en önemli laboratuvarlarından olan Çin Bilimler Akademisi Plazma Fiziği Enstitüsü (ASIPP) arasında imzalandı. AUB'de düzenlenen imza törenine; AUB dekanı Zaher Dawy, Çin'in Lübnan büyükelçisi Qian Minjian, Lübnan Atom Enerjisi Komisyonu Genel Müdürü Bilal Nsouli ile Lübnan ve Çin'den çok sayıda yetkili ve akademisyen katıldı.

Çin büyükelçisi imza töreninde, "Bu işbirliği, Çin ile Arap ülkeleri arasında nükleer enerjinin barışçı amaçlarla geliştirilmesi ve kullanımı alanındaki işbirliğinde büyük bir ilerlemeye işaret ediyor" dedi. Qian Çin'in, başta gelişmekte olan ülkeler olmak üzere tüm ülkelerin nükleer enerjiyi barışçıl kullanma konusunda yadsınamaz haklarını güçlü bir şekilde desteklediğini belirtti. Qian, "Küresel nükleer enerji endüstrisinin istikrarlı bir şekilde büyümesiyle birlikte nükleer enerjinin ve nükleer teknolojinin barışçı kullanımının desteklenmesi de enerji güvenliğinin garanti altına alınması, iklim değişikliğiyle başa çıkılması ve ekonomik ve sosyal kalkınmanın desteklenmesi açılarından büyük önem taşımaktadır" dedi. İmza törenine katılamayan ASIPP direktör yardımcısı Lu Kun da video üzerinden yaptığı konuşmada, işbirliği anlaşmasının ASIPP'in gelecek stratejisi açısından büyük bir adım olacağını söyledi. Lu, "Bu anlaşmayla AUB ve ASIPP füzyon ve plazma araştırmalarından öğrencilerin eğitimi ve bilim insanlarının değişimine kadar birçok alanda daha ayrıntılı işbirliği faaliyetleri yürütecek" dedi. Nsouli ise bu inisiyatifin geleceğin bölge liderlerinin bilim ve teknoloji alanlarında kaliteli bir eğitim almaları açısından yeni kapılar açtığını belirtti.