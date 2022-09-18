Lübnan Her Ay 15.000 Suriyeli Mülteciyi Geri Gönderme Planını Uygulamaya Başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Lübnan Her Ay 15.000 Suriyeli Mülteciyi Geri Gönderme Planını Uygulamaya Başladı

18.09.2022 10:25
Lübnan Her Ay 15.000 Suriyeli Mülteciyi Geri Gönderme Planını Uygulamaya Başladı

BEYRUT, 18 Eylül (Xinhua) -- Lübnan'da yayın yapan Elnashra haber sitesine göre, ülkede Cumartesi günü her ay 15.000 Suriyeli mülteciyi anavatanlarına geri döndürme planı uygulanmaya başladı.

BEYRUT, 18 Eylül (Xinhua) -- Lübnan'da yayın yapan Elnashra haber sitesine göre, ülkede Cumartesi günü her ay 15.000 Suriyeli mülteciyi anavatanlarına geri döndürme planı uygulanmaya başladı. Elnashra'ya göre, eve dönmek isteyen Suriyeli mülteciler Suriye hükümeti tarafından gönderilen otobüslerle taşınacak. Süreç, Lübnan Genel Güvenlik Müdürlüğü ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği gözetiminde Lübnan ile Suriye arasındaki Mesna sınır kapısına kadar onlara eşlik edecek olan Lübnan Kızılhaçı ile işbirliği halinde yürütülecek.

Elnashra'ya göre, ilk konvoyun 10 gün içinde yola çıkması planlanıyor. Haberde, "Lübnan Genel Güvenlik Müdürlüğü, herhangi bir engel çıkmazsa yaklaşık bir sene içinde 200.000 Suriyelinin geri dönüşünü organize edebilir" denildi. Lübnan Göç ve Mülteciler Bakanı İsam Şerafeddin, 4 Temmuz'da Lübnan hükümetinin yerinden edilmiş 15.000 Suriyelinin her ay anavatanlarına dönüşünü güvence altına alacağını duyurmuştu. Lübnanlı yetkililer, bu konudaki uluslararası pozisyon ne olursa olsun Lübnan'ın bu planı uygulayacağını çünkü önemli sayıdaki mültecinin varlığının zaten benzeri görülmemiş bir krize saplanmış olan ülke ekonomisine ağır bir yük getirdiğini söylemişlerdi. Dünyada kişi başına düşen en fazla mülteci sayısına ev sahipliği yapan Lübnan'da hükümet, ülkedeki Suriyeli mültecilerin sayısının 1,5 milyon olduğu tahmininde bulunuyor.

YORUMLAR
500
Çin'in Doğalgaz Üretimi Ağustos'ta Yüzde 6,3 Arttı Çin'in Doğalgaz Üretimi Ağustos'ta Yüzde 6,3 Arttı İngiltere'de Kraliçe 2. Elizabeth anısına 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı İngiltere'de Kraliçe 2. Elizabeth anısına 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı
Kaynak: Xinhua

Togo Cumhuriyeti, Lübnan, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lübnan Her Ay 15.000 Suriyeli Mülteciyi Geri Gönderme Planını Uygulamaya Başladı - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

Son Dakika
15:09 İstanbul'da 2 polisi vurup kaçan saldırganlar Başakşehir'deki mağaralarda aranıyor
15:06 Ermenistan'da devlet fiyaskosu! Pelosi'nin konuşma yapacağı sırada tercüman krizi yaşandı
15:06 İngiltere Kraliyeti'nin 3 üyesi 2. Elizabeth'in tabutunun arkasından üniformasız yürüdü
14:50 Muğla Milas'ta görev yapan uzman çavuş, aracında silahla vurulmuş halde bulundu
14:34 Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un annesi Çiğdem Simavi'den bomba sözler: İnşallah şampiyon olacağız, hayırlısıyla yolcu edersiniz onu da
14:29 Fatih'te polisi vuran saldırganların sabah saatlerinde 2 kişiyi öldürdüğü, 2 kişiyi de yaraladığı ortaya çıktı
13:51 ABD Özel Harekât Gücü Komutanı Tudor, Suriye'de öldürülen PKK ve YPG'li teröristler için "şehit" dedi
13:39 A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'nde Lüksemburg ile oynayacağı maçı Alman hakem Tobias Stieler yönetecek
13:28 8 Eylül'de yaşamını yitiren 2. Elizabeth'in cenaze töreni başladı
13:12 Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, el hareketini Ece Ronay'a mı yaptı?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.09.2022 15:49:59. #1.13#
SON DAKİKA: Lübnan Her Ay 15.000 Suriyeli Mülteciyi Geri Gönderme Planını Uygulamaya Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement