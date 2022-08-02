Lübnan BM'nin Pozisyonuna Bakmaksızın Suriyeli Mültecileri Geri Gönderecek

BEYRUT, 2 Ağustos (Xinhua) -- Lübnan Göç ve Mülteciler Bakanı İsam Şerafeddin, Lübnan'ın, BM sığınmacılar ajansının pozisyonu ne olursa olsun her ay 15.000 Suriyeli sığınmacıyı Suriye'ye geri gönderme planını uygulayacağını söyledi. Şerafeddin Pazartesi günü Lübnan'ın Ulusal Haber Ajansı'na (NNA) yaptığı açıklamada, Suriye makamlarından, Suriyeli mültecilerin geri dönüş planını görüşmek üzere Suriye'ye yapacağı ziyaret için kendisine bir tarih verilmesini istediğini söyledi. NNA haberinde bakanın, "BM Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin (UNHCR) Lübnan planına karşı çıkan ifadeleri (potansiyel) toplantıya engel oluyor" şeklindeki sözlerine yer verildi. Şerafeddin Lübnan'ın Suriyeli mültecilerin her ay iade edilmesi planını geçtiğimiz ay açıklamıştı. Ancak UNHCR, Suriye'nin iade edilecek mülteciler için güvenli olmadığı gerekçesiyle plana onay vermeyi reddetmişti. Lübnan, dünyada kişi başına en fazla sığınmacıyı ağırlayan ülke. Lübnan hükümeti ülkede 1,5 milyon Suriyeli sığınmacının bulunduğunu tahmin ediyor. Lübnan 2019 yılı sonundan bu yana giderek kötüleşen bir mali krizin pençesinde bulunuyor ve yetkililer mülteci girişinin Lübnan'ın ekonomisi ve altyapısı üzerine ağır bir yük bindirdiğini söylüyorlar.