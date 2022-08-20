Lübnanlı Bakan: Lübnan, Bağışçı Ülkelerin Desteği Olmasa da Suriyeli Mültecileri Geri Göndermek Zorunda - Son Dakika
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Lübnanlı Bakan: Lübnan, Bağışçı Ülkelerin Desteği Olmasa da Suriyeli Mültecileri Geri Göndermek Zorunda

20.08.2022 11:07
Lübnanlı Bakan: Lübnan, Bağışçı Ülkelerin Desteği Olmasa da Suriyeli Mültecileri Geri Göndermek Zorunda

BEYRUT, 20 Ağustos (Xinhua) -- Lübnan Göç ve Mülteciler Bakanı İsam Şerafeddin Cuma günü Lübnan'ın, bağışçı ülkelerin söz konusu plana destek vermedikleri yönündeki haberlere rağmen Lübnan'da bulunan Suriyeli mültecileri ülkelerine geri göndermesi gerektiğini söyledi.

BEYRUT, 20 Ağustos (Xinhua) -- Lübnan Göç ve Mülteciler Bakanı İsam Şerafeddin Cuma günü Lübnan'ın, bağışçı ülkelerin söz konu su plana destek vermedikleri yönündeki haberlere rağmen Lübnan'da bulunan Suriyeli mültecileri ülkelerine geri göndermesi gerektiğini söyledi. İsam Şerafeddin Liban Libre Radyosu'na yaptığı açıklamada, ciddi sayıda mülteciye ev sahipliği yapmanın şu ana dek ülkeye 33 milyar ABD dolarına mal olduğunu, bunun "Lübnan ekonomisi üzerinde büyük bir yük oluşturduğunu" söyledi. Şerafeddin, "Lübnan'ın uğradığı doğrudan maliyet, buğday, elektrik, su, eğitim politikası, altyapı ve çevre kirliliğini içeriyor" açıklamasını yaptı. Şerafeddin buna karşın, "BM Mülteciler Yüksek Komiserliği bize bağışçı ülkelerin mültecilerin dönüşlerini teşvik etmek için onlara ana vatanlarında mali destek vermeyi reddettiği bilgisini verdi" dedi. 0 Lübnanlı bakan ayrıca, "Suriye, Lübnan ve BM Mülteciler Yüksek Komiserliği arasında süreci kolaylaştıracak bir üçlü komitenin oluşturulmasına da onay vermediler" dedi.

Şerafeddin 4 Temmuz tarihinde, Lübnan hükümetinin her ay 15.000 Suriyeli mültecinin Lübnan'dan ana vatanlarına dönmelerini sağlamaya çalışacağını duyurmuştu. Buna karşın, BM Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin Lübnan temsilcisi AyakiIto, Suriye'nin ülkelerine geri dönen mülteciler açısından güvensiz olduğunu gerekçe göstererek Lübnan planına onay vermeyi reddetmişti. Lübnan dünyada kişi başına en yüksek sayıda mülteciye ev sahipliği yapıyor. Lübnan hükümetinin tahminlerine göre ülkede en az 1,5 milyon Suriyeli mülteci bulunuyor. 2019 sonundan bu yana giderek kötüleşen bir mali krizin pençesinde bulunan Lübnan, daha önce defalarca mülteci akınlarının ülke ekonomisi ve altyapısı üzerinde ağır bir yük oluşturduğunu bildirmişti.

Lübnanlı Bakan: Lübnan, Bağışçı Ülkelerin Desteği Olmasa da Suriyeli Mültecileri Geri Göndermek Zorunda

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Kaynak: Xinhua

İslam Araştırmaları Merkezi, Togo Cumhuriyeti, Lübnan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lübnanlı Bakan: Lübnan, Bağışçı Ülkelerin Desteği Olmasa da Suriyeli Mültecileri Geri Göndermek Zorunda - Son Dakika

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