Lübnan Sağlık Bakanı, Koleranın Hızla Yayıldığı Uyarısında Bulundu - Son Dakika
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Lübnan Sağlık Bakanı, Koleranın Hızla Yayıldığı Uyarısında Bulundu

20.10.2022 10:14
Lübnan Sağlık Bakanı, Koleranın Hızla Yayıldığı Uyarısında Bulundu

BEYRUT, 20 Ekim (Xinhua) -- Lübnan Sağlık Bakanı Firas Abyad Çarşamba günü Lübnan'da koleranın hızla yayılması konusunda endişelerini dile getirerek uluslararası örgütlere, enfeksiyonun kontrol altına alınması için desteklerini artırma çağrısında bulundu.

BEYRUT, 20 Ekim (Xinhua) -- Lübnan Sağlık Bakanı Firas Abyad Çarşamba günü Lübnan'da koleranın hızla yayılması konusunda endişelerini dile getirerek uluslararası örgütlere, enfeksiyonun kontrol altına alınması için desteklerini artırma çağrısında bulundu.

Halk Sağlığı Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada Abyad'ın basın toplantısındaki kolera vakalarının yüzde 70'inin mülteci kamplarında görüldüğü şeklindeki sözlerine yer verildi. Abyad, buna karşın yakın zamanda Lübnanlı vatandaşlar arasında görülen vakalarda da artış olduğunu sözlerine ekledi.

Abyad, kolera enfeksiyonunun yayılmasında kirlenmiş suyun ve enfekte kişilerle yakın temasın etkili olduğunu söyledi.

Abyad, bakanlığın "Arsal'da bir sahra hastanesi kurmaya hazırlandığını ve tıbbı malzemelerin dağıtılması için sekiz sahra hastanesinin hazır olduğunu" belirtti.

Bakanlığın verdiği bilgilere göre Lübnan'da ilk kolera vakasının 6 Ekim'de tespit edilmesinden bu yana kolera vakalarının sayısı Çarşamba itibarıyla 169'a ulaşırken bu hastalıktan hayatını kaybedenlerinin sayısı 5 oldu.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Pazartesi günü yaptığı açıklamayla Lübnan'da kolera salgınını önlemek ve kontrol altına almak üzere Dünya Sağlık Örgütü ve Lübnan Halk Sağlığı Bakanlığı'yla işbirliği içinde bir ortak müdahale planı geliştirdiğini duyurdu.

UNICEF, teyit edilmiş ya da şüpheli kolera vakalarının olduğu yerlerdeki su pompa istasyonlarına ve atık su arıtma istasyonlarına 80.000 litre yakıt dağıttığını söyledi.

UNICEF, 8 Ekim'den bu yana 150.000 oral rehidrasyon tuzu ve 50 kolera tedavi kiti dahil kolera tedavisinde kullanılan acil tıbbi malzeme de dağıttı.

Kaynak: Xinhua
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Son Dakika Güncel Lübnan Sağlık Bakanı, Koleranın Hızla Yayıldığı Uyarısında Bulundu - Son Dakika

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