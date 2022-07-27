Büyükelçi Çin, Lübnan ile Bağlarını Güçlendirmeye ve Bölgesel Barışa Daha Fazla Katkıda Bulunmaya İstekli - Son Dakika
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Büyükelçi Çin, Lübnan ile Bağlarını Güçlendirmeye ve Bölgesel Barışa Daha Fazla Katkıda Bulunmaya İstekli

27.07.2022 15:08
Büyükelçi Çin, Lübnan ile Bağlarını Güçlendirmeye ve Bölgesel Barışa Daha Fazla Katkıda Bulunmaya İstekli

BEYRUT, 27 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in Lübnan Büyükelçisi Qian Minjian Salı günü yaptığı açıklamada, Çin'in Lübnan'la ilişkilerini ve iki ülke ordusu arasındaki ilişkileri daha da geliştirmeye ve Lübnan ve bölgede barışın korunmasına daha fazla katkıda bulunmaya istekli olduğunu söyledi.

BEYRUT, 27 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in Lübnan Büyükelçisi Qian Minjian Salı günü yaptığı açıklamada, Çin'in Lübnan'la ilişkilerini ve iki ülke ordusu arasındaki ilişkileri daha da geliştirmeye ve Lübnan ve bölgede barışın korunmasına daha fazla katkıda bulunmaya istekli olduğunu söyledi. Qian, Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun kuruluşunun 95. yıl dönümünü kutlamak için sanal olarak düzenlenen resepsiyonda, "Çin, insanlık için ortak bir geleceğe sahip bir topluluk inşa etmek amacıyla çok taraflılık bayrağını yüksek tutmaya devam edecek" dedi. Çin'in Lübnan Büyükelçiliği Savunma Ataşesi Zheng Yuchong da, resepsiyonda Çin'in son 16 yılda Lübnan ve bölgede barışın korunmasına önemli katkılarda bulunduğunu kaydetti. Zheng, "Çin, Lübnan ordusuna aşı yardımı sağlayan ilk ülke. Çin ordusu, ikili ilişkilerin sağlıklı gelişimini desteklemek için Lübnan ordusuyla çeşitli alanlarda alışveriş ve işbirliği geliştirmeye devam etmeye istekli" diye konuştu. Lübnan Silahlı Kuvvetleri Komutanı General Joseph Aoun'un temsilcisi Nemr Abi Nassif ise, iki ordu arasında daha derin pragmatik işbirliği geliştirilmesini umduğunu söyledi ve Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun Lübnan'da güvenlik ve istikrarı korumak için gösterdiği çabalar nedeniyle şükranlarını dile getirdi.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Togo Cumhuriyeti, Lübnan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Büyükelçi Çin, Lübnan ile Bağlarını Güçlendirmeye ve Bölgesel Barışa Daha Fazla Katkıda Bulunmaya İstekli - Son Dakika

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