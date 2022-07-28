Beyrut Limanı'ndaki Patlamadan Etkilenen Silolar Çökme Tehlikesiyle Karşı Karşıya - Son Dakika
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Beyrut Limanı'ndaki Patlamadan Etkilenen Silolar Çökme Tehlikesiyle Karşı Karşıya

28.07.2022 23:30
Beyrut Limanı'ndaki Patlamadan Etkilenen Silolar Çökme Tehlikesiyle Karşı Karşıya

BEYRUT, 28 Temmuz (Xinhua) -- Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta 2020 yılında gerçekleşen Beyrut Limanı patlamasında zarar gören tahıl siloları, 28 Temmuz 2022.

BEYRUT, 28 Temmuz (Xinhua) -- Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta 2020 yılında gerçekleşen Beyrut Limanı patlamasında zarar gören tahıl siloları, 28 Temmuz 2022. Lübnan Başbakanı Necip Mikati, Çarşamba günü yaptığı açıklamada patlamadan etkilenen Beyrut Limanı'ndaki tahıl silolarının bu ay gerçekleşen yangının ardından çökme tehlikesi altında olduğunu söyledi. (Fotoğraf: Bilal Jawich/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua

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SON DAKİKA: Beyrut Limanı'ndaki Patlamadan Etkilenen Silolar Çökme Tehlikesiyle Karşı Karşıya - Son Dakika
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