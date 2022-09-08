Lübnan Savunma Bakanı: İsrail İşgal Altında Tuttuğu Lübnan Topraklarından Çekilmeli - Son Dakika
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Lübnan Savunma Bakanı: İsrail İşgal Altında Tuttuğu Lübnan Topraklarından Çekilmeli

08.09.2022 12:20
Lübnan Savunma Bakanı: İsrail İşgal Altında Tuttuğu Lübnan Topraklarından Çekilmeli

BEYRUT, 8 Eylül (Xinhua) -- Lübnan'da Ulusal Haber Ajansı'nın haberine göre, Lübnan Savunma Bakanı Çarşamba günü İsrail ordusunun işgal altında tuttuğu Şebaa Çiftlikleri, Kfarchuuba tepeleri ve Ghajar kasabasının kuzeyinden çekilmesi gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

BEYRUT, 8 Eylül (Xinhua) -- Lübnan'da Ulusal Haber Ajansı'nın haberine göre, Lübnan Savunma Bakanı Çarşamba günü İsrail ordusunun işgal altında tuttuğu Şebaa Çiftlikleri, Kfarchuuba tepeleri ve Ghajar kasabasının kuzeyinden çekilmesi gerektiği konusunda uyarıda bulundu. Maurice Slim, BM Lübnan Geçici Görev Gücü (UNIFIL) Misyon Başkanı Aroldo Lazaro Saenz ile yaptığı görüşmede, "Lübnan, haklarını ve egemenliğini savunacak bir konumdaydı ve hala da bu konumda" dedi ve iki ülke arasında Mavi Hat boyunca sınır sorunlarına çözüm bulunması çağrısında bulundu.

İsrail'in Lübnan'dan tamamen çekilip çekilmediğini belirlemek amacıyla Birleşmiş Milletler tarafından 2000'de yayınlanan, Lübnan ile İsrail ve Lübnan ile Golan Tepeleri arasındaki sınır çizgisine Mavi Hat deniliyor. Slim ayrıca İsrail ile deniz sınırlarının çizilmesinin hızlandırılmasının gerekliliğini de vurguladı. Ülkenin güneyinde sakinliği ve istikrarı korumak amacıyla Lübnan ordusu ile UNIFIL arasında sürekli koordinasyon ve işbirliğinin önemini vurgulayan bakan, BM Güvenlik Konseyi'ne Lübnan'ın güneyinde faaliyet gösteren uluslararası güçlerin görev süresini bir sene uzattığı için teşekkür etti. Lazaro ise Lübnan ordusunun BM Güvenlik Konseyi'nin son kararında öngörüldüğü üzere denizdeki kabiliyetlerini artırmasını ve deniz kuvvetlerine görevlerini en kısa sürede yerine getirebilmeleri için gerekli teçhizatı sağlamasını diledi.

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Kaynak: Xinhua

Birleşmiş Milletler, İsrail, Lübnan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lübnan Savunma Bakanı: İsrail İşgal Altında Tuttuğu Lübnan Topraklarından Çekilmeli - Son Dakika

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SON DAKİKA: Lübnan Savunma Bakanı: İsrail İşgal Altında Tuttuğu Lübnan Topraklarından Çekilmeli - Son Dakika
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