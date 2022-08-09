Lübnan Cumhurbaşkanı, Suriyeli Mültecilerin Anavatanlarına Dönüşü İçin Atılacak İlk Adımlar Üzerinde Çalışıyor - Son Dakika
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Lübnan Cumhurbaşkanı, Suriyeli Mültecilerin Anavatanlarına Dönüşü İçin Atılacak İlk Adımlar Üzerinde Çalışıyor

09.08.2022 10:55
Lübnan Cumhurbaşkanı, Suriyeli Mültecilerin Anavatanlarına Dönüşü İçin Atılacak İlk Adımlar Üzerinde Çalışıyor

BEYRUT, 9 Ağustos (Xinhua) -- Lübnan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı bir açıklamaya göre, Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn Pazartesi günü bakanlarla, Suriyeli mültecileri anavatanlarına döndürme stratejisinin uygulanması amacıyla belirlenecek ilk kriterler ve adımlara dair anlaştı.

BEYRUT, 9 Ağustos (Xinhua) -- Lübnan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı bir açıklamaya göre, Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn Pazartesi günü bakanlarla, Suriyeli mültecileri anavatanlarına döndürme stratejisinin uygulanması amacıyla belirlenecek ilk kriterler ve adımlara dair anlaştı. Lübnan Sosyal İşler Bakanı Hector Hajjar, Baabda Sarayı'nda Avn ve Dışişleri Bakanı Abdullah Buhabib ile yaptığı görüşmenin ardından "Suriyeli mültecilerin dönüş planıyla ilgili pek çok noktada Cumhurbaşkanı Avn ile anlaştık. Geri dönüş sürecini başlatmak amacıyla atılacak temel adımlar üzerinde anlaşmaya varmak için önümüzdeki hafta daha fazla toplantı yapmak üzere pozisyonlarımızı koordine ettik" dedi.

Hajjar, Suriye ile bu konuda koordinasyonun devam ettiğini ve bunun hiçbir zaman durmadığını söyledi. Lübnan 4 Temmuz'da, her ay 15.000 yerinden edilmiş Suriyeliyi geri gönderme planını duyursa da Suriye'nin eve dönüş için güvenli olmadığı konusunda ısrar eden Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nden (UNHCR) henüz yazılı onay alamadı. Lübnan, benzeri görülmemiş bir mali krizin yanı sıra ekonomi ve altyapı üzerinde ağır bir yük oluşturan çok sayıda mültecinin varlığı ile uğraştığı için BM'nin pozisyonuna bakmadan planını uygulamakta ısrar ediyor. Lübnan, hükümetin 1,5 milyon olarak tahmin ettiği Suriyeli mülteci sayısıyla, kişi başına en fazla sayıda mülteciye ev sahipliği yapan ülke olmayı sürdürüyor.

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Kaynak: Xinhua

Mişel Avn, Lübnan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lübnan Cumhurbaşkanı, Suriyeli Mültecilerin Anavatanlarına Dönüşü İçin Atılacak İlk Adımlar Üzerinde Çalışıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Lübnan Cumhurbaşkanı, Suriyeli Mültecilerin Anavatanlarına Dönüşü İçin Atılacak İlk Adımlar Üzerinde Çalışıyor - Son Dakika
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