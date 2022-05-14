Beyrut Amerikan Üniversitesi, Akile adına Filistinli kadın gazetecilere burs verecek - Son Dakika
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Beyrut Amerikan Üniversitesi, Akile adına Filistinli kadın gazetecilere burs verecek

14.05.2022 13:31
Beyrut Amerikan Üniversitesi, Akile adına Filistinli kadın gazetecilere burs verecek

Lübnan'daki Beyrut Amerikan Üniversitesi, İsrail ordusu tarafından öldürülen Al Jazeera televizyonu muhabiri Şirin Ebu Akile (51) adına Filistinli kadın gazetecilere medya bursu vereceğini duyurdu.

Lübnan'daki Beyrut Amerikan Üniversitesi, İsrail ordusu tarafından öldürülen Al Jazeera televizyonu muhabiri Şirin Ebu Akile (51) adına Filistinli kadın gazetecilere medya bursu vereceğini duyurdu.

Beyrut Amerikan Üniversitesinin internet sitesinde, Rektör Fadlo Huri'nin konuya ilişkin açıklaması yayınlandı.

Açıklamada, Filistinli duayen kadın gazeteci Akile'nin adına medya bölümünde yüksek lisans eğitimi almak isteyen Filistinli kadın gazetecilere burs verileceği belirtildi.

Açıklamada Akile'nin bu vesileyle en iyi şekilde anılacağı vurgulandı.

Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun deneyimli saha muhabiri Şirin Ebu Akile, 11 Mayıs'ta İsrail güçlerinin Batı Şeria'da bulunan Cenin'deki mülteci kampına düzenlediği baskını takip ettiği sırada, İsrail askerlerinin açtığı ateşle öldürülmüştü.

Ebu Akile'nin yanında bulunan gazeteci Ali es-Sumudi de sırtından yaralanmıştı.

Görevini yaptığı sırada ve üzerinde "basın" yazılı çelik yelek giydiği halde Ebu Akile'nin İsrail askerleri tarafından gerçek mermiyle vurularak öldürülmesi tepkilere neden olmuştu.

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Al Jazeera, Lübnan, İsrail, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Beyrut Amerikan Üniversitesi, Akile adına Filistinli kadın gazetecilere burs verecek - Son Dakika


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